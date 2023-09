NETGEAR Orbi 960, L’Innovation des Réseaux WiFi  avec du WI-FI 6E Mesh débarque.

La technologie évolue à une vitesse vertigineuse et avec elle, la nécessité de connectivité fiable et rapide. Introduisant le routeur Orbi série 960 de NETGEAR, qui est non seulement axé sur la performance, mais aussi sur la facilité d’utilisation pour les consommateurs, Netgear propose une nouvelle solution à base de Mesh et de Wi-Fi 6E

NETGEAR, leader mondial des solutions de connectivité et de réseau étoffe sa gamme Orbi en proposant une toute nouvelle solution en matière de Wi-Fi et de réseau Mesh. Une nouvelle solution qui exploite la bande de fréquence des 6 GHz.

NETGEAR Orbi 960 (RBRE960), Connectivité à l’Épreuve du Futur

L’avenir de l’internet exige non seulement des vitesses fulgurantes, mais aussi une adaptabilité. Avec un port Internet de 10 Gigabits, le routeur Orbi est prêt pour le service Internet câble ou fibre jusqu’à 10 Gbit/s, assurant une fluidité pour les années à venir. La flexibilité de ce routeur est encore soulignée par sa compatibilité avec tous les fournisseurs d’accès à Internet.

La gamme du constructeur s’agrandit avec l’arrivée de ce nouveau modèle NETGEAR Orbi 960 (RBRE960). En continuant d’enrichir sa gamme, NETGEAR prouve une fois de plus son désir d’innover et d’offrir le meilleur à ses clients. Mais trêve de bavardage.

Caractéristiques Techniques.

Dimensions : Une silhouette compacte de 28cm x 19cm x 8,3 cm.

Poids : 1,4 kg pour une portabilité optimale.

Couverture WiFi : Une couverture impressionnante de 250 m².

Processeur : Quad-Core 2,2 GHz pour une performance accrue.

Connectivité : Ports Ethernet diversifiés pour répondre à tous les besoins.

Sécurité : Des normes de sécurité de pointe pour protéger tous vos appareils connectés.

En outre, Netgear propose actuellement son logiciel NETGEAR Armor™ qui protège efficacement contre les menaces en ligne, offrant une tranquillité d’esprit pour tous vos appareils connectés. La licence pour cette solution de protection est valable un an à la date de l’achat de l’appareil.

Prix et Disponibilité.

Tout comme pour les autres solutions Orbi que propose Netgear, ce nouveau venu pourra être acheté à la pièce ou dans un pack de deux ou trois éléments pour couvrir une plus grande surface en Wi-Fi. Les boitiers sont disponibles et en blanc et en noir. Prix de départ pour un appareil 749.99€.