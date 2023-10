Partager son mot de passe Wi-Fi d’un smartphone à l’autre via QR Code.

Saviez-vous qu’il est possible de transférer le mot de passe d’une connexion Wi-Fi d’un smartphone à l’autre via QR Code, et ce même si vous ne connaissez pas la clé d’encryption ? Une fonction qui existe depuis un moment sur Android, mais qu’apparemment bon nombre de personnes ne connaissent pas. Suivez le guide !

De nos jours, il est de plus en plus fréquent lorsqu’on arrive chez des amis, chez des gens ou ailleurs d’avoir cette phrase bien connue de notre période de personne connectée : « C’est quoi le code du Wi-Fi ? ».

Alors bien sûr, on ne va pas faire les pointilleux et vous dire que : Non, pour se connecter sur un réseau Wi-Fi sécurisé on ne doit pas introduire un « mot de passe » ou un « code », mais plutôt une « clé d’encryption », mais bon, c’est un autre sujet.

Souvent, les gens ont gardé l’habitude de laisser « le code » par défaut de la box ce qui donnera un truc du genre « CDRGHNB458VF258ERERZ12 » qui n’est pas facile à retenir. Alors, bien sur il est possible de mettre une clé d’encryption plus simple et facile à retenir du genre “Le-nom-du-chat”…

Pourtant, sans le savoir, tout le monde à la possibilité de transférer ou donner son “mot de passe” WiFi en toute simplicité.

Utiliser la fonction QR CODE.

En effet, sous Androïd depuis les dernières versions, il est possible de générer directement un QR Code pour le Wi-Fi. De la sorte, il vous suffira de prendre un autre téléphone et d’utiliser la fonction scan pour lire le QR Code et se connecter au réseau.

Comment qu’on fait ? C’est simple.

Rendez-vous dans la fenêtre de paramètres, soit en glissant vers le bas depuis le dessus du smartphone soit en allant sur les paramètres de votre smartphone et en sélectionnant la section Wi-Fi.

Ensuite, sélectionner le réseau Wi-Fi de votre choix, que vous y soyez connecté ou non et appuyer sur l’icône « info ».

Là vous verrez l’option « partager ». Sélectionner l’option et vous verrez que le téléphone va vous afficher un QR code, il ne vous restera plus qu’à scanner le QR code avec l’autre téléphone pour que celui-ci soit la possibilité de se connecter au réseau Wi-Fi choisi.