Fire HD 8 la nouvelle tablette d’Amazon.

Ça y est, Amazon vient d’annoncer la sortie de Fire HD 8. Une tablette conçue pour le divertissement et qui forcément vous permettra d’accéder à Prime Vidéo.

Amazon est un poids lourd dans l’industrie du commerce en ligne. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien que Jeff Besós son créateur fait partie des hommes les plus riches du monde. Et si la plateforme propose des produits partout dans le monde, elle propose aussi ses propres produits, estampillé de son nom. C’est le cas une fois de plus avec cette nouvelle tablette.

Fire HD 8, 8 comme 8 pouces pour la taille de son écran.

Ça y est Amazon vient de lever le voile sur sa nouvelle tablette connectée multimédia. Une tablette qui est disponible dès aujourd’hui sur son site. Une tablette qui embarque donc un écran HD d’une taille de 8 pouces et conçue à partir de verre aluminosilicate renforcé. Cette nouvelle version se veut également plus fine et plus légère tout en étant plus résistante.

Pour ce qui est de son autonomie, Amazon annonce une autonomie jusqu’à 13 heures en mode visionnage de vidéo, navigation sur le Web, ou encore écoute de la musique. À noter que pour recharger la tablette, Amazon s’est déjà aligné sur ce qui devrait être la future norme, à savoir un port UB-C.

Amazon Echo, Google Assistant, baisse de marché pour les enceintes connectées intelligentes. Selon une étude de marché faite par Strategy Analytics, le marché des enceintes connectées intelligentes comme Amazon Echo, Google Assistant a subi une diminution des ventes de 5 % au 1T22 par…

Pour les accros de séries, films, vidéos, Prime vidéo, Amazon a équipé cette tablette Fire HD 8 d’une solution Dolby Atmos. De plus, la tablette est équipée de la fonction miroir qui permet aux clients de projeter des vidéos, des navigateurs, des applications, des photos et bien plus encore sur des écrans plus grands compatibles avec la technologie Miracast.

Côté mémoire, la tablette embarque 32 Go ou 64 Go. La mémoire est en outre extensible via un lecteur de carte microSD (compatible avec les cartes de 1To).

Connectivité pour plus de contenu.

Alors, la tablette Fire HD 8 est équipée d’une solution Bluetooth qui permettra de venir lui associer des enceintes audio ou encore un casque sans fil Bluetooth. Le Wi-Fi quant à lui permettra à l’utilisateur de se connecter à internet.

Enfin, le protecteur d’écran antireflet et l’étui résistant et élégant conçu par Amazon protègent votre tablette Fire, et son support intégré permet un visionnage mains libres de votre contenu, en orientation portrait ou paysage.

Prix et Disponibilité.

La toute nouvelle Fire HD 8 est disponible dès aujourd’hui sur Amazon.fr, à partir de 114,99 €, en couleur noir, en version 32 Go ou 64 Go. Les étuis en tissu premium sont disponibles en couleurs Noir, Denim, Gris et Rose pour 39,99 €.