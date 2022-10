Nouveau Toyota Rav4 GR Sport, sportif et connecté.

Toyota annonce l’arrivée du tout nouveau Toyota Rav4 GR Sport Hybride, un nouveau modèle qui a pour objectif de séduire les fans de la marque qui recherchent un véhicule plus sportif et toujours plus connecté.

Toyota revient sur le devant de la scène automobile avec un nouveau modèle hybride et qui plus est de type SUV. Pour rappel, le Rav4 de Toyota fut le premier de sa catégorie il y a environ 30 ans. Depuis, le constructeur japonais n’a cessé de faire évoluer son modèle pour présenter cette fois cette nouvelle version proposée en version hybride.

Toyota Rav4 GR Sport, un héritage du département TOYOTA GAZOO Racing.

Ce nouveau Toyota Rav4 GR Sport bénéficie en effet d’une nouvelle version plus sportive inspirée par les succès en compétition de TOYOTA GAZOO Racing. Et pour ce modèle, la marque a voulu lui donner de fait des lignes plus sportives et des réglages de suspension plus dynamiques. Ce nouveau venu hérite aussi de la motorisation hybride auto rechargeable et la transmission intégrale intelligente AWD-i.

Pour accentuer le côté sport et agressif, le Toyota Rav4 GR Sport bénéficie de passages de roue, de moulures latérales et d’une garniture du hayon de couleur noir. Les habillages des phares antibrouillard sont plus proéminents également. Et pour affirmer le tout, Toyota propose des jantes de 19 pouces, avec une finition noire brillante avec de fins liserés brillants.

Du connecté, toujours du connecté.

Il est aujourd’hui pratiquement impossible pour un constructeur automobile de proposer un modèle de voiture qui n’est pas un minimum équipé de connectivité. Pour ce nouveau Toyota Rav4 GR Sport, le constructeur automobile embarque de série le dernier système multimédia Toyota Smart Connect®.

Pour ce faire, l’utilisateur pourra compter sur un écran haute définition de 10,5 pouces et un compteur numérique personnalisable de 12,3 pouces. Le Bluetooth permettra une connexion rapide avec un smartphone pour offrir une solution mains libre.

En outre, il sera possible de se connecter à distance au véhicule et d’accéder à certaines informations sur la voiture.

Prix et Disponibilité.

Le nouveau RAV4 Hybride GR SPORT sera disponible en Europe au premier trimestre 2023.