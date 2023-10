Test : SWITCHBOT Hub2/Curtain 3/Solar panel 3

Appuyer sur un bouton, ouvrir ou fermer un rideau, une porte, toutes les choses qui nous paraissent très simples avec nos dix doigts mais qui le sont beaucoup moins dès qu’il faut l’automatiser ou le faire à distance (sans déployer de gros travaux) devient le terrain de jeu de SwitchBot.

Aujourd’hui nous allons tester plusieurs produits révolutionnaires ! (je m’emballe un peu mais suis quand même très enthousiaste :))

Le Hub 2

Le Curtain 3 (modèle Rod)

(modèle Rod) Le Solar Panel 3

Le SwitchBot Remote

C’est parti !

Préambule.

SWITCHBOT (société Wonderlabs, qui porte bien son nom) fabrique ses produits, je vous le donne en mille, à Shenzhen (Chine).

Elle peut être présenté comme le geek des geeks.

Dans un monde où les mots “objets connectés” résonnent déjà comme avant-gardiste, on trouve une marque qui regarde tout ce qui n’est pas faisable et essaie de trouver quand même une solution.

Pour cela ils doivent probablement partir du postulat “si l’homme peut le faire, il n’y a pas de raison qu’un robot ne puisse pas le faire”.

Comme tous ceux qui ne suivent pas le sentier marketing traditionnel, Switch-Bot peut souffrir d’un jugement trop hâtif de boite à Gadgets.

Ce test m’a permis de me faire mon propre avis et croyez moi, si vous le voulez, mais il est très bon. Je vais vous expliquer pourquoi ce qui peut paraitre comme simple gadget pour certains peut représenter une réelle solution durable pour d’autres.

Asseyez-vous, je vais vous narrer mon histoire 🙂

Ma copine et moi sommes jeunes propriétaires depuis un peu plus d’un an. Nous avons eu un coup de foudre pour un duplex dans le sud de la France.

Ce duplex compte, parmi les pièces qui nous ont charmé, une cuisine relativement grande qui donne sur de grandes baies vitrées exposées plein Est.

Qui dit “Est”, dit levé du soleil. Qui dit soleil dans le sud, qui tape sur la baie vitrée, dit fournaise, qui dit fournaise dit “Madame pas contente” et donc c’est Monsieur qui doit trouver rapidement une solution parceque Monsieur est un Geek qui prend la tête à Madame pour connecter toute la maison, bla bla bla.

J’ai regardé du côté des stores mais nous sommes en hauteur et, lorsque le vent dépasse 30km/h, les meilleures stores équipés d’un anémomètres se replient tout seuls, les autres cassent.

Autant dire ils ne vont pas servir beaucoup car ici le Mistral n’est jamais loin.

J’ai regardé du côté des pergolas mais ça coupe la vue et Madame n’est pas d’accord (bon je suis d’accord avec elle sur ce point).

J’ai regardé du côté des adhésifs filtrants que l’on colle sur les vitres mais après en avoir vu installés chez des professionnels, de petites bulles apparaissent avec le temps. De toute façon, ça règle le problème l’été mais crée un nouveau problème l’hiver où l’on veut, au contraire, que le soleil réchauffe la pièce.

Nous avons finis par nous retourner sur des rideaux thermiques (avec la face extérieure argentée). Nous gagnons quelques degrés mais au détriment de la luminosité qui est nulle lorsque nous rentrons.

Il fallait donc pousser l’analyse sur les rideaux et intégrer le pilotage à distance avec prise en charge de la levée et couchée du soleil, voire même avec l’ouverture d’un seul rideau sur les deux.

Après une discussion avec le big boss de ce site, il me dit “Oh fada ! on doit tester du matos qui permet de piloter les rideaux à distance. Ça pourrait le faire, oh Enculéeeee” (il est Belge mais à chaque fois qu’il me parle il se prend pour un marseillais… Il doit penser que ça va faire monter le soleil dans son igloo ce fada). Ils sont fous ces belges … 🙂

Me voilà donc désigné pour tester ce matériel sur un cas concret avec, pour seule juge, Madame. Pour une fois la conclusion de ce test ne sera pas de moi.

Dans un premier temps, parlons un peu technique (je continuerai mon histoire après la présentation technique 😉

Présentation – Description.

Le Hub 2 (compatible Matter)

Cet appareil intègre 4 fonctions en un :

Smart Home : Il permet de connecter l’écosystème, qui communique en Bluetooth, via le Wifi ou Google Assistant par exemple Contrôleur Infra-rouge (Pilotage d’autres équipements infra-rouge) : Permet de remplacer certaines télécommandes infra-rouge.

L’association de la télécommande de mon climatiseur Mitsubishi à pris 10 secondes chrono en suivant simplement les instructions du smartphone (le temps de lire en fait).

Attention qui dit Infra-rouge dit en face de l’appareil et sans obstacle. Dual Smart buttons qui sont représentés par 2 icônes tactiles sur le petit écran et qui permettent de lancer 2 actions. Wifi Thermo-Hygromètre qui permet d’afficher la température avec une tolérance de +- 0.2° et l’hygrométrie à +- 2% RH (Taux humidité)



Couplé à l’application Switchbot sur smartphone, ça devient un outil très efficace pour un prix très raisonnable (environ 79€) pour suivre, alerter et déclencher des actions sur de multiples critères (température, hygrométrie, luminosité, etc.). Grâce à sa fonction de télécommande infra-rouge, il peut également avoir une action sur d’autres équipements comme des unités de climatisation par exemple.

Le Curtain 3 (modèle Rod)

Il s’agit du bras qui va permettre de faire coulisser le rideau sur la barre (dans le cas du modèle ROD testé ici). D’autres modèles permettent de prendre en charge les autres types de rideaux.

Le bras motorisé est connecté au Hub (en Bluetooth). Il faut donc qu’ils soient à proximité (une vingtaine de mètres) pour que la communication soit correcte. Plus exactement, le Bluetooth du Curtain est efficace à 30m en émission face à lui et une vingtaine de mètres sur les côtés sur un angle d’environ 60°.

En réception c’est un peu plus réduit, il faudra compter une quinzaine de mètres face à lui sur un angle d’environ 45° max.

Dans le cas du modèle Rod (voir photo), le bras va coulisser à l’aide d’une roue antidérapante sur la barre de maintient du rideau entrainant ainsi le rideau dans sa course. Lorsque j’ai vu une vidéo sur internet je n’étais pas vraiment convaincu. Après l’installation et le contact avec les matériaux, je n’ai plus de doute. La qualité est au rendez-vous.

Les temps de réaction du Bluetooth ne sont pas équivalent au Wifi. Il y a un petit délai, environ 3 secondes, entre la demande et le déclenchement.

Le Solar Panel 3

Le Curtain 3 étant équipé d’une batterie (très longue durée), ce panneau solaire va quand même permettre de les oublier totalement.

Il se connecte, via USB type-C, sous le Curtain 3 et se positionne naturellement en dessous, le long du rideau, face à la vitre (et donc au soleil) pour recharger en permanence le Curtain 3.

La dernière version contient un petit bras rigide pliable qui intègre le câble et assure un positionnement et une orientation constante du panneau vers le soleil.

Le SwitchBot Remote

Il s’agit tout simplement d’un petit boitier à batterie avec 2 boutons ON et OFF. Il communique avec le Hub et permet d’exécuter 2 actions programmées via l’application smartphone.

On peut le coller à proximité du Hub et des rideaux pour piloter l’ouverture ou fermeture du rideau (ou à 50%, etc.)

Caractéristiques techniques du constructeur:

Hub 2 Modèle : W3202100 Couleur : Blanc Matériel : ABS Taille : 80 x 70 x 23 mm Poids : 63gr. Puissance : 5V 2A Température : -20°C à 40°C Hygrométrie : 0 à 90% RH Connectivité : 802.11 b/g/n, Wifi 2.4GHz, Bluetooth basse consommation OS pris en charge : IOS 11.0+, Android 5.0+



Curtain 3 (modèle Rod) Modèle : W2400000 Couleur : Blanc Matériel : ABS + PC (anti-uv, résistant au feu V-0) Taille : 42 x 51 x 173 mm Poids : 280gr. Puissance : Type-C, DC 5V 1A Batterie : 3350 mAh (lithium-ion ou via panneau solaire) Autonomie batterie : Environ 8 mois (dans des conditions idéales) ou illimitée via panneau solaire Connectivité : Bluetooth 5.0 Résistance : Supporte 15Kg de charge (en laboratoire) Déplacement max : 3m. Programmation : jusqu’à 5 ou illimitée via le Hub 3 Contrôle par la voix (Hub requis) : Amazon Alexa, Google Assistant, Siri, SmartThings, IFTTT

Solar Panel 3 Modèle : W1001000 Couleur : Blanc/Noir Matériel : ABS avec résistance UV Taille : 72 x 165 x 25 mm Poids : 100gr. Connexion : 55cm avec câble USB Type-C Tension de sortie : 5V 250 mA Température : -20°C à 60°C / 10 à 90% RH



SwitchBot Remote Modèle : W0301700 Couleur : Blanc Matériel : ABS avec résistance UV Taille : 37,1 x 43,1 x 13,4 mm Poids avec batterie : 17,7gr. Pile : CR2450 Connectivité : Bluetooth basse consommation



Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Hub 2 Le hub L’adaptateur 5V 2A Le câble équipé du capteur de température et d’hygrométrie 2 adhésifs 3M permettant de fixer le boitier et le capteur au mur La carte de garantie Le manuel utilisateur



Curtain 3 (modèle Rod) L’unité principale qui contient l’électronique et la batterie 2 crochets qui viennent se fixer à l’unité principale pour permettre à l’ensemble de coulisser sur la barre de rideaux Un câble Type-C pour le chargement 2 séries de clips qui permettront d’attacher les boucles de rideau entre elles (pour les 2 types de rideaux anneaux possibles) pour assurer une coulisse propre Un pin de réinitialisation de l’unité principale Une petite lingette de nettoyage de la barre pour assurer un bon collage de la bande magnétique (voir ci-dessous) Une petite bande magnétique autocollante qui se colle sur la barre à la fin du parcours du bras (pour guider la fin de course) Le manuel utilisateur

Solar Panel 3 Le panneau solaire avec câble et bras rigide intégré Un adhésif double faces (pas utile si on connecte directement le bras au Curtain 3) Le manuel utilisateur



SwitchBot Remote Le boitier télécommande 2 boutons Le manuel d’utilisation 2 adhésifs pour fixer le boitier Une pile CR2450 Le support dans lequel glisser la télécommande 2 x 3 autocollants d’identification des boutons (on/off, etc.)