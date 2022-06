Amazon Echo, Google Assistant, baisse de marché pour les enceintes connectées intelligentes.

Selon une étude de marché faite par Strategy Analytics, le marché des enceintes connectées intelligentes comme Amazon Echo, Google Assistant a subi une diminution des ventes de 5 % au 1T22 par rapport à 1T21.

Avec l’arrivée du tout connecté, Google et Amazon en tête ont été parmi les premiers à proposer des enceintes connectées intelligentes. Des enceintes connectées qui intègrent un assistant (Google, Amazon, Apple et autre) à qui il suffit de dire ; « Et Google allume les lumières du salon » pour que nos ampoules connectées s’allument. Un marché qui a séduit les plus fans de high-tech. Mais selon le groupe d’analyse Strategy Analytics, les acteurs du marché doivent se préparer à une chute des ventes.

Amazon Echo, Google Assistant, saturation du marché.

De fait, selon le cabinet d’étude, plusieurs raisons sont présentes par rapport à cette chute du marché des enceintes connectées intelligentes. Ainsi, on trouve notamment la problématique de la guerre en Ukraine qui plombe d’ailleurs tous les marchés, mais aussi la résurgence du Covid-19 en Chine et la stratégie du Zéro Covid de l’état chinois qui confine totalement certaines villes comme notamment Hong-Kong. Ce qui génère des pénuries de composants faute de personnes disponibles en usine pour les fabriquer.

Une autre raison pour le cabinet d’étude c’est que le marché de prédilection pour Amazon et Google qui n’est autre que les États-Unis est arrivé à maturité et à saturation. Dès lors, allez chercher de nouveaux clients devient compliqué d’autant que les clients possesseurs d’enceintes connectées intelligentes n’ont aucun intérêt à remplacer leur jouet connecté.

Par ailleurs, la perte de 5 % au 1T22 par rapport à l’année passée est en outre liée aux pertes de ventes des géants chinois Alibaba, Baidu et Xiaomi. Des géants chinois qui ont eu aussi dû faire face à la pénurie de composants électroniques qui équipent leurs enceintes connectées intelligentes et qui ont dû aussi compter sur la résurgence du covid-19 en Chine.

Un marché en déclin jusqu’en 2023.

C’est en tout cas ce qu’annoncent les analystes de Strategy Analytics. En effet, selon eux, la pénurie de composants et le marché qui atteint la saturation aux États-Unis ne devraient pas permettre un retour à la normale d’ici 2023 pour les acteurs du marché. Principalement pour Alibaba, Baidu et Xiaomi qui vont devoir mettre les bouchées doubles pour satisfaire une potentielle demande en Asie.