SteelSeries Rival 3 Gen 2 : la souris de jeu qui conjugue précision et accessibilité

SteelSeries, acteur bien établi du secteur, entend bien réaffirmer sa position avec le lancement de sa série Rival 3 Gen 2, et notamment la version wireless, une évolution qui tranche autant par ses caractéristiques techniques que par son design renouvelé. Dans l’univers effervescent du matériel gaming, la quête de l’équilibre entre performance et prix reste un défi permanent.

Cinq ans après la première apparition de la Rival 3, SteelSeries joue la carte de la célébration pour renouveler une série devenue emblématique. Et le timing n’est pas anodin : à un an du 25e anniversaire de la marque, cette double sortie – Rival 3 Gen 2 et sa déclinaison Wireless – sonne comme un clin d’œil à son héritage tout en se projetant résolument vers l’avenir.

Sous le capot : une précision chirurgicale

Pas de place à l’improvisation : les deux modèles misent sur une latence de clic ultra-optimisée – 1,35 ms pour la version filaire, 1,9 ms pour le modèle sans fil – afin d’offrir une réactivité digne des plus exigeants.

Ce sont les capteurs TrueMove, développés en partenariat avec PixArt, qui en assurent la finesse. Mention spéciale pour la version sans fil, dotée du TrueMove Air 18K DPI, capable de suivre les mouvements les plus amples sans sourciller.

La durabilité n’est pas en reste

Autre pilier du discours de SteelSeries : la robustesse. Avec des commutateurs mécaniques garantis pour 60 millions de clics, la marque assure à ses utilisateurs une longévité qui rassure. Côté poids, les chiffres s’étalent de 77 g (filaire) à 106 g (sans fil, selon la batterie utilisée). Une fourchette bien pensée pour maintenir équilibre et confort, même lors de sessions marathon.

L’autonomie comme argument de poids

Sur le segment des souris sans fil, l’autonomie reste souvent le talon d’Achille. Ce n’est clairement pas le cas ici : jusqu’à 450 heures en Bluetooth, 200 heures en mode 2,4 GHz, avec une seule pile AAA. Mieux encore, cette pile peut être rechargeable, permettant aux joueurs soucieux de l’environnement – ou du poids – de personnaliser leur expérience.

Une touche de fraîcheur dans le design

Au-delà de la performance, SteelSeries soigne l’apparence. Outre le rétroéclairage 360° SteelSeries Prism, désormais plus harmonieux, c’est surtout la palette de couleurs qui attire l’œil : Lavande, Aqua, Blanc, en plus du classique Noir. De quoi se démarquer dans un environnement souvent monochrome.

Entre rigueur technique et plaisir de jeu

SteelSeries ne cache pas son ambition : proposer un produit hautement compétitif, à un prix attractif (59,99 € pour la version sans fil), sans faire de concessions majeures. Le pari semble tenu : chaque détail, du revêtement en 100 % PTFE à la double connectivité sans fil (Bluetooth + USB 2.4 GHz), répond à une logique d’optimisation.

Récapitulatif technique

Latence de clic : 1,35 ms (filaire) / 1,9 ms (sans fil)

Capteurs optiques : TrueMove Core 8 500 DPI (filaire), TrueMove Air 18 000 DPI (sans fil)

Durabilité : commutateurs garantis pour 60 millions de clics

Poids : 77 g (filaire), 95–106 g (sans fil)

Connectivité : USB 2.4 GHz + Bluetooth 5.0 (sans fil)

Autonomie : jusqu’à 450h (Bluetooth), 200h (2,4 GHz)

Éclairage : Rétroéclairage Prism 360°

Revêtement : 100 % PTFE

Couleurs disponibles : Noir, Blanc, Lavande, Aqua

Prix annoncé : 59,99 € (Rival 3 Wireless Gen 2)

