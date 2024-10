Bon Plan : Le XIAOMI Pack Redmi Note 13 + Redmi Buds4 active pour 209€.

Le Xiaomi Pack Redmi Note 13 + Redmi Buds 4 Active est disponible à un tarif compétitif de 209 €, offrant un smartphone de milieu de gamme accompagné d’écouteurs sans fil, idéal pour les utilisateurs recherchant une solution complète.

Xiaomi enrichit ainsi son catalogue avec cette combinaison qui vise à renforcer sa présence sur le segment des appareils connectés à prix abordable.

Un pack complémentaire pour les amateurs de technologie

Xiaomi diversifie ses collections avec le lancement du Redmi Note 13 et des Redmi Buds 4 Active. Le Redmi Note 13 est équipé d’un écran AMOLED de 6,6 pouces avec une résolution Full HD+ (2400 x 1080 pixels), garantissant une qualité d’affichage nette et lumineuse. Doté d’un processeur Snapdragon 685 cadencé à 2,8 GHz, couplé à 8 Go de mémoire vive, ce smartphone offre une bonne fluidité dans l’utilisation quotidienne et une gestion efficace des applications gourmandes en ressources.

Une offre qui étoffe la gamme Xiaomi

La gamme du constructeur s’agrandit avec des écouteurs sans fil performants. Les Redmi Buds 4 Active se connectent via Bluetooth 5.1 et assurent une autonomie de 28 heures, boîtier compris. Ils proposent également une réduction du bruit ambiant pour une expérience sonore améliorée. La combinaison avec le Redmi Note 13 permet une synchronisation aisée entre le smartphone et les écouteurs, facilitant leur utilisation au quotidien.

Performances photo et autonomie

Xiaomi élargit son offre de produits avec un smartphone disposant de trois capteurs photo arrière, dont un principal de 108 mégapixels. Ce dernier est accompagné d’un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels et d’un capteur macro de 2 mégapixels. La caméra avant de 16 mégapixels est idéale pour les selfies et la visioconférence. La batterie de 5000 mAh du Redmi Note 13 assure une autonomie longue durée, complétée par une charge rapide de 33W pour une recharge efficace.

Prix et disponibilité du pack Xiaomi

Le Pack Xiaomi Redmi Note 13 + Redmi Buds 4 Active est désormais disponible au prix de 209 €. Cette offre est destinée à un public recherchant un produit complet à un tarif abordable, combinant la qualité d’un smartphone performant et la praticité d’écouteurs sans fil.

Récapitulatif technique