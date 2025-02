Bon plan : 45€ de remise sur la Souris Gaming sans fil SteelSeries Aerox 3 Onyx Noir

Le monde du gaming évolue constamment, et les accessoires performants sont indispensables pour une expérience optimale. SteelSeries, marque reconnue dans l’univers des périphériques pour joueurs, propose une réduction exceptionnelle de 45€ sur son modèle Aerox 3 Onyx Noir. Cette souris gaming sans fil allie légèreté, réactivité et confort, idéale pour les compétiteurs et les amateurs de jeux nerveux.

SteelSeries : Une référence dans le gaming

Depuis des années, SteelSeries s’impose comme un acteur incontournable dans l’univers du gaming. Spécialisée dans les souris, claviers et casques audio, la marque a su séduire les joueurs grâce à des produits alliant ergonomie et performances avancées. L’Aerox 3 Wireless en est un parfait exemple, conçue pour offrir une précision extrême tout en restant ultra-légère.

Un design pensé pour la performance

La SteelSeries Aerox 3 Onyx Noir se distingue par son châssis alvéolé qui réduit son poids à seulement 68 grammes. Ce design permet une manipulation fluide et rapide, parfait pour les jeux où chaque milliseconde compte. Son rétroéclairage RGB personnalisable ajoute une touche esthétique tout en restant sobre et élégante dans cette version noire Onyx.

Technologie sans fil ultra-rapide

Grâce à sa connexion Wi-Fi 2,4 GHz et sa compatibilité Bluetooth 5.0, cette souris garantit une réactivité optimale sans aucun lag. La technologie Quantum 2.0 Wireless assure une connexion stable et performante, comparable à celle d’une souris filaire. Que ce soit pour du FPS, du MOBA ou du RTS, l’Aerox 3 offre une latence quasi nulle.

Capteur performant pour une précision extrême

SteelSeries équipe son modèle du capteur TrueMove Air, offrant une sensibilité ajustable jusqu’à 18 000 DPI. Cette précision est essentielle pour les joueurs exigeants, permettant un suivi précis des mouvements sans accélération artificielle ni latence perceptible. Avec un temps de réponse d’1 ms, chaque action est retranscrite instantanément à l’écran.

Autonomie et recharge rapide

Un autre point fort de l’Aerox 3 Wireless réside dans son autonomie impressionnante. Avec une charge complète, elle peut atteindre 200 heures d’utilisation. De plus, grâce à la charge rapide USB-C, 15 minutes suffisent pour récupérer plusieurs heures d’autonomie. Idéal pour les longues sessions de jeu sans interruption.

Une souris robuste et résistante

Conçue pour durer, la SteelSeries Aerox 3 bénéficie d’une certification IP54, la protégeant contre la poussière et les éclaboussures. Ses switchs mécaniques Golden Micro supportent jusqu’à 80 millions de clics, garantissant une longévité accrue, même en cas d’utilisation intensive.

Pourquoi profiter de cette promotion ?

Avec une réduction de 45€, cette souris passe à un prix ultra-compétitif. Si vous recherchez une souris gaming sans fil légère, rapide et performante, c’est le moment idéal pour investir. Profiter d’un tel bon plan permet d’améliorer son setup sans exploser son budget.

Récapitulatif technique

Marque : SteelSeries

: SteelSeries Modèle : Aerox 3 Wireless Onyx Noir

: Aerox 3 Wireless Onyx Noir Poids : 68 g

: 68 g Connexion : Wi-Fi 2,4 GHz / Bluetooth 5.0

: Wi-Fi 2,4 GHz / Bluetooth 5.0 Capteur : TrueMove Air – 18 000 DPI

: TrueMove Air – 18 000 DPI Temps de réponse : 1 ms

: 1 ms Autonomie : Jusqu’à 200 heures

: Jusqu’à 200 heures Charge rapide : USB-C

: USB-C Éclairage : RGB personnalisable

: RGB personnalisable Durabilité : Switchs 80 millions de clics

: Switchs 80 millions de clics Protection : IP54 (poussière et éclaboussures)

Avec ces caractéristiques, la SteelSeries Aerox 3 Onyx Noir s’impose comme une souris gaming incontournable. Cette offre à prix réduit ne restera pas disponible éternellement, alors mieux vaut ne pas tarder !