Liberty 5 de Soundcore : des écouteurs sans fil qui misent sur l’intelligence sonore et l’endurance

Avec les Liberty 5, la marque SoundCore du groupe Anker joue la carte de l’innovation discrète. Les écouteurs sans fil sont devenus des compagnons de tous les instants, et dans cet univers saturé de références, Soundcore tente une percée stratégique. Notamment, en misant sur une réduction de bruit adaptative pilotée par l’intelligence artificielle et une restitution audio calibrée pour les plus exigeants.

Depuis quelque temps, Soundcore affine son positionnement. Loin de se contenter du rôle de marque « accessible », elle étend son empreinte dans l’univers de l’audio premium. Les Liberty 5 illustrent bien cette ambition, avec une feuille de route technique aussi sérieuse que son prix est contenu.

Une réduction de bruit qui s’adapte à l’instant

Ce qui frappe en premier, c’est la volonté d’introduire une réduction de bruit active qui ne soit plus rigide, mais contextuelle. Grâce à son système Adaptive ANC 3.0, les Liberty 5 scrutent en temps réel l’environnement sonore. Trois fois par seconde, les capteurs analysent les bruits ambiants et ajustent le niveau de filtrage.

Résultat : un traitement plus fluide, moins intrusif, capable de distinguer une voix humaine d’un vrombissement mécanique. C’est là que les quatre microphones dédiés entrent en scène, épaulés par un algorithme affûté.

Un rendu sonore pensé dans les moindres détails

Côté audio, soundcore a peaufiné sa copie. Exit les traitements trop artificiels, place à une approche organique, centrée sur un haut-parleur de 9,2 mm en papier de laine. Ce matériau souple mais rigide permet de restituer les nuances sans distorsion. Pour donner du coffre aux graves, deux tubes acoustiques canalisent l’air et renforcent la résonance. Les utilisateurs Android y trouveront aussi leur compte grâce au codec LDAC, garant d’une transmission haute résolution pour les fichiers audio compatibles.

Autonomie : le vrai point fort

La durée d’écoute se présente comme un autre pilier de ce modèle. En désactivant la réduction de bruit, les Liberty 5 tiennent jusqu’à 12 heures. Ce chiffre tombe à 8 heures avec ANC, mais grimpe à 48 heures avec le boîtier, dans des conditions optimales. À noter également : une recharge express de 10 minutes permet de récupérer 5 heures d’écoute. Dans la vraie vie, c’est un détail qui fait toute la différence.

L’oreille de l’utilisateur au centre

Ce modèle s’adresse aussi à ceux qui veulent un son qui leur ressemble. En intégrant la dernière itération de HearID, soundcore propose une personnalisation poussée : un bilan auditif rapide permet d’adapter la signature sonore en fonction du profil de chacun. À cela s’ajoute un égaliseur à 8 bandes et des profils prédéfinis dans l’application mobile. Autant d’outils pour affiner les réglages à la carte.

Un design plus affirmé et des usages étendus

La marque joue aussi la carte du style avec cinq coloris au menu : blanc nuage, noir encre, bleu abysse, or champagne et rose abricot. Côté usage, les Liberty 5 prennent en charge la connexion multipoint, permettant de jongler entre plusieurs appareils sans friction. Pratique pour ceux qui alternent entre appels pros et musique perso.

Récapitulatif technique

Réduction de bruit active : Adaptive ANC 3.0 (IA)

Microphones : 6 (dont 4 dédiés au bruit ambiant)

Haut-parleur : 9,2 mm en papier de laine

Amplification des basses : deux tubes internes

Codecs : LDAC (Android)

Autonomie : jusqu’à 12 h sans ANC, 8 h avec ANC

Autonomie totale : 48 h avec boîtier (sans ANC), 32 h (avec ANC)

Recharge rapide : 10 min = 5 h d’écoute

Personnalisation sonore : HearID, EQ 8 bandes, profils audio

Connectivité : Bluetooth multipoint

Coloris : Cloud White, Ink Black, Abyss Blue, Champagne Or, Rose Apricot

Prix : 99,99 €

