8BitDo Ultimate 3-mode Controller for Xbox Jade : une nouvelle version officielle Xbox avec triple connectivité

La marque 8BitDo enrichit sa gamme d’accessoires gaming avec la 8BitDo Ultimate 3-mode Controller for Xbox Jade, une nouvelle déclinaison de sa manette premium officiellement licenciée Xbox. Compatible avec plusieurs plateformes, ce modèle mise sur une connectivité polyvalente, des joysticks Hall Effect et une station de recharge intégrée afin de répondre aux attentes des joueurs sur console, PC et mobile.

Spécialiste reconnu des périphériques gaming, 8BitDo poursuit sa stratégie de diversification avec des produits combinant design rétro et fonctionnalités modernes. Le fabricant étoffe régulièrement son catalogue avec des accessoires destinés aux joueurs recherchant une alternative aux périphériques traditionnels tout en conservant une compatibilité étendue.

Un coloris Jade pensé pour accompagner l’écosystème Retro

Avec cette nouvelle édition, la 8BitDo Ultimate 3-mode Controller for Xbox Jade adopte une finition verte inspirée du coloris Jade déjà utilisé sur le clavier mécanique Retro 87 et la souris Retro R8 de la marque.

A relire : 8BitDo Retro R8 Mouse XBOX Edition : une souris gaming sans fil au design rétro pensée pour les joueurs PC et Xbox La marque 8BitDo enrichit son catalogue d’accessoires avec la 8BitDo Retro R8 Mouse XBOX Edition, une souris gaming sans fil qui reprend l’identité visuelle de la gamme Retro dédiée à l’univers Xbox….

L’objectif est de proposer un ensemble cohérent pour les utilisateurs souhaitant harmoniser leur configuration gaming. Cette nouvelle déclinaison conserve l’ensemble des caractéristiques techniques du modèle Ultimate 3-mode déjà commercialisé tout en apportant une identité visuelle distinctive.

Une compatibilité multiplateforme étendue

L’un des principaux atouts de la 8BitDo Ultimate 3-mode Controller for Xbox Jade réside dans sa compatibilité avec plusieurs environnements de jeu.

La manette prend en charge :

Xbox via connexion USB filaire

PC Windows en mode filaire ou via dongle 2,4 GHz

Smartphones et tablettes Android via Bluetooth

Appareils Apple compatibles Bluetooth

Cette approche permet aux joueurs d’utiliser un seul contrôleur sur différents supports sans multiplier les périphériques.

Trois modes de connexion pour plus de flexibilité

Comme son nom l’indique, la 8BitDo Ultimate 3-mode Controller for Xbox Jade propose trois modes de connexion distincts.

Le premier repose sur une connexion USB filaire destinée aux consoles Xbox et aux PC. Le second utilise un dongle 2,4 GHz permettant de bénéficier d’une faible latence sur ordinateur. Enfin, le Bluetooth ouvre l’accès aux plateformes mobiles Android et iOS.

Cette polyvalence répond à l’évolution des usages où de nombreux joueurs alternent désormais entre console, PC et appareils mobiles.

Des joysticks Hall Effect pour éliminer le stick drift

La 8BitDo Ultimate 3-mode Controller for Xbox Jade embarque des joysticks à effet Hall, une technologie de plus en plus populaire dans l’univers des manettes gaming.

Contrairement aux capteurs mécaniques traditionnels, les capteurs magnétiques limitent l’usure physique et réduisent fortement les risques de dérive des sticks, un phénomène connu sous le nom de stick drift.

Cette technologie améliore également la précision des mouvements et contribue à prolonger la durée de vie du contrôleur.

Des gâchettes à impulsion inspirées des manettes Xbox

La manette bénéficie également de gâchettes à impulsion compatibles avec les technologies Xbox.

Ces gâchettes sont capables de reproduire des vibrations localisées lors de certaines actions en jeu. Les sensations varient selon les titres compatibles, notamment lors des accélérations, freinages, tirs ou impacts.

Cette fonctionnalité vise à renforcer l’immersion tout en conservant une expérience proche de celle proposée par les manettes officielles Xbox.

Une station de recharge intégrée pour simplifier l’utilisation

La 8BitDo Ultimate 3-mode Controller for Xbox Jade est livrée avec une station de recharge dédiée.

Lorsque la session de jeu est terminée, il suffit de replacer la manette sur son dock afin de lancer automatiquement la recharge. Une fois retirée de la station, la reconnexion s’effectue rapidement sans manipulation complexe.

Cette solution permet aux joueurs de conserver leur manette toujours prête à l’emploi tout en réduisant l’encombrement sur le bureau.

Une personnalisation avancée grâce au logiciel Ultimate Software X

8BitDo accompagne son contrôleur avec le logiciel Ultimate Software X.

Cette application permet de modifier :

L’assignation des boutons

La sensibilité des joysticks

Les zones mortes

La sensibilité des gâchettes

L’intensité des vibrations

Les macros personnalisées

Trois profils utilisateur peuvent être enregistrés afin d’adapter rapidement la configuration selon le type de jeu ou les préférences du joueur.

Une nouvelle offensive de 8BitDo sur le marché européen

Avec cette nouvelle version Jade, 8BitDo poursuit son développement sur le marché européen des accessoires gaming.

Selon les informations communiquées par le distributeur GOE, la marque prévoit également l’arrivée de nouveaux accessoires officiellement licenciés Xbox ainsi que plusieurs variantes de claviers adaptées aux marchés britannique, allemand, espagnol et français.

Cette stratégie vise à renforcer la présence de la marque face aux fabricants historiques du secteur en misant sur un rapport fonctionnalités-prix compétitif.

Ce qu’il faut retenir

La 8BitDo Ultimate 3-mode Controller for Xbox Jade reprend les caractéristiques du modèle Ultimate 3-mode tout en adoptant une nouvelle finition verte Jade.

La manette propose une compatibilité Xbox, PC, Android et Apple grâce à ses trois modes de connexion.

Les joysticks Hall Effect visent à éliminer les problèmes de stick drift tout en améliorant la précision.

La présence d’une station de recharge et d’un logiciel de personnalisation avancé complète un ensemble orienté vers les joueurs exigeants.

Positionnement sur le marché

La 8BitDo Ultimate 3-mode Controller for Xbox Jade se positionne sur le segment des manettes gaming premium compatibles Xbox et PC.

Elle concurrence notamment les modèles proposés par les fabricants spécialisés dans les périphériques gaming ainsi que certaines manettes officielles Xbox. Son principal argument repose sur l’intégration des joysticks Hall Effect, la triple connectivité et la station de recharge incluse.

Le produit cible les joueurs multiplateformes recherchant une solution unique pour plusieurs appareils.

FAQ : 8BitDo Ultimate 3-mode Controller for Xbox Jade

Quel est le prix de la 8BitDo Ultimate 3-mode Controller for Xbox Jade ?

Le tarif annoncé est de 69,99 euros en Europe et 59,99 livres sterling au Royaume-Uni.

La manette est-elle officiellement licenciée Xbox ?

Oui. La 8BitDo Ultimate 3-mode Controller for Xbox Jade bénéficie d’une licence officielle Xbox.

Quels appareils sont compatibles ?

La manette fonctionne sur Xbox en mode filaire, sur PC en filaire ou 2,4 GHz et sur les appareils Apple et Android via Bluetooth.

Les joysticks utilisent-ils la technologie Hall Effect ?

Oui. Les sticks reposent sur des capteurs magnétiques Hall Effect afin de réduire les risques de stick drift.

La station de recharge est-elle incluse ?

Oui. Le dock de recharge est fourni dans la boîte avec la manette.

Peut-on personnaliser les commandes ?

Oui. Le logiciel Ultimate Software X permet de modifier les boutons, la sensibilité, les vibrations et de créer des macros.

Récapitulatif technique

Puissance : non communiquée

non communiquée Connectivité : USB filaire, Bluetooth, 2,4 GHz

USB filaire, Bluetooth, 2,4 GHz Compatibilité : Xbox, PC Windows, Android, Apple

Xbox, PC Windows, Android, Apple Joysticks : Hall Effect

Hall Effect Gâchettes : Impulse Triggers de type Xbox

Impulse Triggers de type Xbox Profils utilisateur : 3 profils personnalisables

3 profils personnalisables Logiciel : Ultimate Software X

Ultimate Software X Recharge : station de recharge incluse

station de recharge incluse Prix : 69,99 €

En résumé

La 8BitDo Ultimate 3-mode Controller for Xbox Jade ajoute une nouvelle finition à la gamme de manettes premium du constructeur. Compatible avec Xbox, PC et appareils mobiles, elle mise sur les joysticks Hall Effect, la triple connectivité et un dock de recharge inclus. Avec un prix de 69,99 euros, elle vise les joueurs recherchant une solution polyvalente pour plusieurs plateformes.

D’autres produits de la marque :

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.

