De la charge rapide sans fil à 25W pour le futur Samsung Galaxy S22 ?

Le Samsung Galaxy S22 pourrait-il bénéficier d’un système de charge rapide sans fil d’une puissance de 25W ? C’est ce qui semble laisser supposer à la découverte d’un chargeur sans fil de ce type au sein des validations de la FCC.

D’ici le prochain trimestre, le constructeur coréen Samsung devrait en toute logique dévoiler son tout nouveau smartphone haut de gamme le « Samsung Galaxy S22 ». Un modèle qui fait déjà parler de lui et pour lequel certaines fuites vont bon train.

Du sans-fil à 25W pour le Samsung Galaxy S22 ?

Si certaines rumeurs circulent sur le futur smartphone de Samsung, il y en a une qui nous intéresse plus particulièrement. En effet, si certains se concentrent sur le processeur que pourrait embarquer le Samsung Galaxy S22 ou le capteur photo, une nouvelle intéressant via la FCC nous intéresse plus particulièrement.

Cette nouvelle, c’est la présence au sein de la FCC et de ses validations d’un chargeur validé pour Samsung. Un chargeur qui selon les spécificités est un chargeur sans fil qui propose une puissance de charge sans fil de 25W.

Ce nouveau chargeur aurait pour référence ; « EP-P2400 » et sera alimenté par un port USB-C. Mais on ignore a quel périphérique il servira.

25W de puissance pour une charge sans fil.

De fait, actuellement aucun appareil chez Samsung n’est en mesure d’accepter une charge sans fil de 25W, le plafond étant situé à 15W. On pourrait donc supposer que le prochain smartphone de Samsung dans la catégorie haut de gamme comme le Samsung Galaxy S22 pourrait donc bénéficier de cette nouvelle norme de charge sans fil.

Il faudra bien sûr avoir le chargeur pour profiter pleinement de cette nouvelle technologie avec le téléphone. Pour le reste, on sait déjà que le futur Samsung Galaxy S22 sera équipé d’une puce 5G, du Wi-Fi 6 double bande, du Bluetooth et du NFC. Si celui-ci était équipé de cette nouvelle technologie de charge à induction, il serait ultra complet en terme de technologie sans fil.

Affaire à suivre donc.