La 5G parasite les ondes et l’électronique des avions !

C’est ce que viennent d’annoncer une fois de plus l’industrie aéronautique et la Federal Aviation Administration (FAA) qui ont fait part de leurs préoccupations concernant les interférences potentielles de la 5G.

Voyager en avion pourrait-il devenir dangereux à cause de la 5G ? C’est en tout cas ce que déclarent depuis quelque temps aux USA l‘industrie aéronautique et la Federal Aviation Administration (FAA). La problématique est avant tout liée à l’utilisation au sein de la 5G de la fameuse « bande-C ».

La bande C de la 5G porte à controverse.

En effet, l’ouverture à la bande C de la 5G pour AT&T et Verizon Communications doit se faire pour le 4 janvier 2022. Or, plusieurs acteurs dans le domaine de l’aéronautique ont mis en garde que cette bande de fréquence pourrait venir interférer

Le 5 janvier, à moins que quelque chose ne change, nous ne pourrons pas utiliser de radioaltimètres dans une quarantaine des plus grands aéroports du pays. C’est une certitude. Ce n’est pas un débat.

a déclaré Scott Kirby, directeur général de United Airlines.

Le groupe commercial Airlines for America (A4A) a déclaré mercredi que si la directive FAA 5G avait été en vigueur en 2019, « environ 345 000 vols de passagers, 32 millions de passagers et 5 400 vols de fret auraient été touchés sous la forme de vols retardés, de déroutements, ou des annulations.

Tout est OK pour la CTIA.

De son côté, les acteurs qui sont favorables à l’ouverture de la bande C pour la 5G comme la CTIA assure que la 5G fonctionne en toute sécurité et sans causer d’interférences nuisibles aux opérations aériennes dans près de 40 pays à travers le monde.

Le directeur du Conseil économique national de la Maison Blanche, Brian Deese, a rencontré mercredi la présidente de la Commission fédérale des communications Jessica Rosenworcel et le secrétaire aux Transports Pete Buttigieg à ce sujet, ont indiqué des sources à Reuters.

Pour le moment, aucune information concernant un report de l’utilisation de la bande C n’a été annoncée. Il faudra voir si d’ici là il y aura de nouvelles directives ou non concernant la validation de la bande C au sein de la 5G aux USA.