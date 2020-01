XONE, un nouveau chargeur sans fil qi 3-en-1.

La technologie de charge sans fil qi continue à s’intégrer dans plus en plus de produits. Notamment chez Apple. Si vous êtes propriétaire d’un iPhone, d’une Apple Watch et d’Airpods, alors Xone est la solution 3-en-1 pour tout charger.

XONE, derrière ce nom se cache un projet issu d’une levée de fonds participative sur le site IndieGogo. Il s’agit cette fois d’une station d’accueil qui pourra non pas un, mais bien trois produits Apple. De fait, le design de XONE a été spécialement étudié pour pouvoir accueillir à la fois votre iPhone, votre Apple Watch et vos écouteurs Airpods.

XONE, un chargeur de plus ? Pas tout à fait !

Effectivement, avec l’arrivée de la charge par induction de plus en plus présente sur les appareils high-tech, les solutions qi se développent de plus en plus.

En effet, pour rappel, il se pourrait même que dans le futur, l’iPhone ne possèdera même plus de port Lightning (ou USB-C) pour se charger. Celui-ci se chargera directement via qi. C’est en tout cas ce que pense l’analyste Ming-Chi Kuo (voir notre news sur le sujet).

Et pourtant, la technologie qi n’est pas nouvelle, d’ailleurs Citroën intégrait déjà le qi dans sa nouvelle Citroën C3 Aircross en 2017.

Alors, le XONE intègre une solution 3-en-1 qui permettra à son propriétaire de charger à la fois son iPhone, sa montre Apple Watch et ses écouteurs Airpods.

En effet, le design du XONE est scindé en différentes zones selon l’appareil à y déposer. Subtilité intéressante, le XONE est équipé d’une fixation perpendiculaire qui permettra de venir fixer la montre d’Apple.

Intégrant la dernière technologie qi, ce chargeur multifonction XONE permet de recharger un smartphone avec une puissance de 5W/7.5W/10W.