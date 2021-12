Le Huawei P50 Pocket phone dévoilé sur Weibo !

Des photos du Huawei P50 Pocket phone ont été dévoilées par Weibo par un compte de la plateforme qui présente Guan Xiaotong, une actrice et chanteuse chinoise.

Si Huawei est toujours dans la tourmente avec les USA pour le commerce, cela ne l’empêche pas de poursuivre sa route tant dans différents segments que celui du smartphone. Ainsi, le Huawei P50 Pocket phone est le futur smartphone pliable du constructeur chinois.

Huawei P50 Pocket phone, un pliable, mais version poche.

Alors, oui cette fois la marque devrait donc présenter un nouveau smartphone pliable, mais à la manière du Samsung Galaxy Flip. Un smartphone qui une fois plié en deux à la forme d’un petit carré tout en métal.

Sur les photos publiées sur Weibo, on voit une version du smartphone de type Or avec des stries en forme de vague.

De ce que l’on peut voir sur les différentes photos, le téléphone sur sa partie extérieure est équipé d’un quadruple capteur photo placé en forme de cercle. Au-dessus des capteurs se trouve un écran rond lui aussi telle une montre connectée.

Cet écran affiche l’heure et on peut supposer qu’il pourrait afficher d’autres informations comme la météo… En outre, comme on le voit sur une des photos, l’écran pourrait afficher la caméra de l’appareil et fonctionner à la manière d’un petit miroir de poche.

Par ailleurs, selon certaines sources, le capteur d’empreinte pourrait se trouver sur la tranche latérale.

Deux coloris possibles ?

Dans le cas présent des photos dévoilées, on découvre un Huawei P50 Pocket phone dans des teintes or, mais certaines sources annonce une version argentée avec un motif type diamant. Une version qui ferait peut-être plus masculine.

Prix et Disponibilité.

Il faudra attendre le 23 décembre pour en savoir davantage sur ce téléphone. En effet, c’est à cette date que la marque devrait dévoiler le téléphone ainsi que son prix.