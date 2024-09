XMG APEX 17 MAX, avec AMD Ryzen 9 et NVIDIA RTX : une nouvelle référence dans le gaming ?

Le nouveau XMG APEX 17 MAX fait son entrée sur le marché du gaming, combinant le processeur AMD Ryzen 9 7945HX et les cartes graphiques NVIDIA RTX 4060 et 4070. Ce portable gaming de 17,3 pouces se positionne comme un modèle puissant pour les gamers exigeants.

Basée à Leipzig, la marque XMG enrichit son catalogue avec le XMG APEX 17 MAX, destiné aux utilisateurs recherchant des performances élevées pour le gaming et la création de contenu. Fondée en 2009, XMG est reconnue pour ses PC portables configurables de haute qualité, destinés aux gamers et créatifs professionnels.

Un processeur AMD Ryzen 9 pour des performances maximales

La gamme du constructeur XMG s’agrandit avec l’intégration du processeur AMD Ryzen 9 7945HX, un composant issu de la série Dragon Range d’AMD. Ce processeur de 16 cœurs et 32 threads est conçu pour offrir des performances équivalentes aux CPU de bureau, comme le Ryzen 9 7950X, tout en garantissant une meilleure efficacité énergétique. Associé à la carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4070 ou 4060, le portable atteint jusqu’à 125 watts de performance graphique grâce à un TGP de 115 W et un boost dynamique de 10 W.

Affichage haute qualité : 100 % DCI-P3 et WQHD

Le XMG APEX 17 MAX propose un écran WQHD de 17,3 pouces avec une couverture complète des espaces colorimétriques DCI-P3 et sRGB. Grâce à un taux de rafraîchissement de 165 Hz et une luminosité de 330 nits, l’affichage se distingue par sa fluidité et sa précision, idéales pour les jeux à haute intensité. De plus, la technologie AMD FreeSync garantit une synchronisation parfaite entre l’affichage et la carte graphique, réduisant les déchirures d’écran et offrant une expérience de jeu immersive.

Capacité de stockage et évolutivité

La marque étoffe son offre de produits avec des caractéristiques techniques pensées pour les utilisateurs avancés. Le XMG APEX 17 MAX intègre deux emplacements SSD M.2 compatibles PCIe 4.0, permettant des configurations de stockage rapides et fiables. Les utilisateurs peuvent également installer jusqu’à 96 Go de RAM DDR5, avec une fréquence de 5200 MHz pour les configurations jusqu’à 64 Go. Le design intérieur du portable facilite l’accès aux composants, rendant les mises à niveau matérielles simples à réaliser.

Date de sortie et prix du XMG APEX 17 MAX

Le XMG APEX 17 MAX est disponible à la vente dès maintenant avec un prix de départ fixé à 1 599 € pour la configuration de base, incluant une carte NVIDIA RTX 4060, 16 Go de RAM et un SSD de 500 Go. Une option permettant de passer à la RTX 4070 est disponible pour un coût supplémentaire de 295 €. Un rabais de lancement de 5 % est proposé jusqu’au 30 septembre avec le code “APEX-5”.

Récapitulatif technique

Écran : 17,3 pouces, WQHD (2560×1440), 165 Hz, 100 % DCI-P3, sRGB

: 17,3 pouces, WQHD (2560×1440), 165 Hz, 100 % DCI-P3, sRGB Processeur : AMD Ryzen 9 7945HX, 16 cœurs, 32 threads

: AMD Ryzen 9 7945HX, 16 cœurs, 32 threads Cartes graphiques : NVIDIA GeForce RTX 4070 (jusqu’à 125 W) ou RTX 4060

: NVIDIA GeForce RTX 4070 (jusqu’à 125 W) ou RTX 4060 RAM : Jusqu’à 96 Go DDR5-5200

: Jusqu’à 96 Go DDR5-5200 Stockage : 2 emplacements M.2 SSD PCIe 4.0

: 2 emplacements M.2 SSD PCIe 4.0 Connectivité : HDMI 2.1, Mini DisplayPort 1.4a, USB-C 3.2 Gen2, Gigabit LAN, Wi-Fi 6E

: HDMI 2.1, Mini DisplayPort 1.4a, USB-C 3.2 Gen2, Gigabit LAN, Wi-Fi 6E Batterie : 73 Wh, mode économie d’énergie à 60 Hz

: 73 Wh, mode économie d’énergie à 60 Hz Poids : 2,85 kg

: 2,85 kg Dimensions : 402 x 265 x 28,6 mm

: 402 x 265 x 28,6 mm Autres : clavier avec rétroéclairage personnalisable, pavé numérique, iGPU/dGPU avec MUX switch

