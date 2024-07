Le marché mondial des PC rebondit : croissance de 3% au deuxième trimestre 2024

L’industrie des PC connaît enfin une reprise avec une croissance de 3% des expéditions mondiales au deuxième trimestre 2024, atteignant 64,9 millions d’unités. Un bon point alors qu’il y a quelques années, les spécialistes pensaient que le PC portable était voué à disparaitre avec l’arrivée des tablettes et des smartphones.

IDC, bureau d’étude et d’analyse orienté tech, grâce à son Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker, confirme cette tendance positive après plusieurs années de déclin.

La montée en puissance des PC équipés d’IA

La technologie de l’intelligence artificielle (IA) est au cœur des nouvelles tendances du marché des PC. Les grandes entreprises se concentrent sur le développement de composants pour les entreprises, en raison de leur transformation numérique rapide. Les PC équipés d’IA destinés aux consommateurs représentent également un marché prometteur.

Des acteurs comme Apple, ainsi que les fabricants de puces tels que Qualcomm, Intel et AMD, devraient jouer un rôle majeur dans cette révolution technologique. C’est en outre l’occasion pour les entreprises de renouveler leur parc informatique, d’autant que depuis le Covid et le confinement, le travail à la maison est devenu une norme dans beaucoup d’entreprise, ce qui signifie équiper le personnel en ordinateur portable plutôt qu’en PC de bureau.

Les promotions stimulent la reprise des prix

Les efforts de promotion des revendeurs et des marques ont aidé à la reprise du marché. Selon Jitesh Ubrani d’IDC, la transition vers des PC plus puissants a contribué à l’augmentation des prix moyens, réduisant la dépendance aux fortes remises.

Les leaders du marché des PC au deuxième trimestre 2024

Voici le classement des cinq principaux fournisseurs de PC au deuxième trimestre 2024 selon les données d’IDC :

Lenovo : 14,7 millions d’unités expédiées, 22,7% de part de marché.

: 14,7 millions d’unités expédiées, 22,7% de part de marché. HP : 13,7 millions d’unités, 21,1% de part de marché.

: 13,7 millions d’unités, 21,1% de part de marché. Dell : 10,1 millions d’unités, 15,5% de part de marché.

: 10,1 millions d’unités, 15,5% de part de marché. Apple : 5,7 millions d’unités, 8,8% de part de marché.

: 5,7 millions d’unités, 8,8% de part de marché. Acer : 4,4 millions d’unités, 6,8% de part de marché.

Un avenir prometteur mais prudent

Ryan Reith d’IDC reste prudemment optimiste pour l’avenir du marché des PC. Avec deux trimestres consécutifs de croissance positive et l’intégration de l’IA, les perspectives sont encourageantes. La demande continue des entreprises pour des mises à jour de leurs systèmes et la demande pour des PC non équipés d’IA renforcent cette vision positive.

Récapitulatif technique

Croissance des expéditions mondiales : 64,9 millions d’unités (+3%).

: 64,9 millions d’unités (+3%). Croissance hors Chine : 5%.

: 5%. Principaux fabricants : Lenovo, HP, Dell, Apple, Acer.

: Lenovo, HP, Dell, Apple, Acer. Technologie en émergence : PC équipés d’IA.

: PC équipés d’IA. Acteurs clés de l’IA : Apple, Qualcomm, Intel, AMD.

