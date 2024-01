Somfy annonce une mise à jour (1.22) sur son application TaHoma®.

L’application TaHoma® de Somfy vient d’avoir droit à une nouvelle mise à jour. Cette mise à jour que propose Somfy apporte de nouvelles fonctions dédiées la partie énergétique afin d’aider les consommateurs équipés d’une solution domotique Somfy à réduire leur facture d’énergie.

Avec l’explosion des prix de l’électricité et la domotique facile, nos maisons et appartements offrent de nouvelles possibilités de matière de consommation. Prise connectée, chauffage connecté, volet connecté…autant de point qui bien optimisé annonce une possibilité à réduire notre consommation d’énergie. Somfy avec sa gamme Tahoma propose sa solution domotique.

Le constructeur de produits domotique met donc à jour son application TaHoma® qui permet de contrôler depuis son smartphone tous les produits connectés de la maison. Cette mise à jour comme pour toute mise à jour apporte son lot de nouvelles fonctions.

Les nouvelles fonctionnalités et scénarios sont les suivants :

Somfy nous confirme :

« Les utilisateurs recevront désormais via ces fonctionnalités innovantes des alertes et conseils afin d’éviter le gaspillage énergétique. Au-delà d’une certaine durée paramétrée dans l’application TaHoma, ils pourront ainsi recevoir des alertes dès que leurs lumières resteront allumées ou leurs fenêtres ouvertes. ​Ils pourront également bénéficier de nombreux conseils pour économiser l’énergie et des scénarios dédiés pour limiter leur consommation. »