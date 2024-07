Fontaine CP-JNW01 à eau pour animaux : le nouveau produit de Panasonic

L’arrivée de la fontaine CP-JNW01 à eau pour animaux de Panasonic marque une nouvelle étape dans les soins pour animaux de compagnie. Ce produit est conçu pour répondre aux besoins d’hydratation des chats et des chiens.

Panasonic, une entreprise bien établie dans le secteur de l’électronique, élargit son offre de produits en se lançant dans le bien-être des animaux de compagnie avec une gamme de produits intelligents, comprenant une fontaine à eau et un distributeur de croquettes.

Une hydratation continue avec la fontaine CP-JNW01 de Panasonic

Panasonic a introduit la fontaine CP-JNW01, qui assure une eau propre et fraîche en permanence pour les animaux de compagnie. Cette fontaine est équipée d’un filtre à quatre couches, qui élimine les impuretés. Le premier filtre capture les poils et les grosses particules, tandis que les couches suivantes éliminent les particules fines et les odeurs grâce au charbon actif. Enfin, une couche en coton PET et ABS filtre les sédiments.

Le réservoir translucide de 1,9 litre permet de surveiller facilement la consommation d’eau. De plus, la fontaine propose deux modes de débit et fonctionne silencieusement à 25 dB, assurant ainsi un environnement calme.

Panasonic et le bien-être animal

La marque étoffe sa gamme avec des produits tels que le distributeur de croquettes intelligent CP-JNF01. En permettant aux propriétaires de programmer et de contrôler à distance l’alimentation de leurs animaux via une application smartphone, Panasonic démontre son engagement envers des solutions innovantes pour le soin des animaux.

Design et fonctionnalités de la fontaine CP-JNW01

La fontaine CP-JNW01 se distingue par son design et ses fonctionnalités pratiques. Elle est adaptée aux chats et aux chiens de petite et moyenne taille. La fontaine fonctionne sur secteur et assure une hydratation continue et saine grâce à son système de filtration avancé. Le filtre, facile à remplacer, a une durée de vie d’environ un mois et est disponible en pack de trois.

Disponibilité et prix de la fontaine CP-JNW01

La fontaine CP-JNW01-W est disponible depuis juin au prix conseillé de 69,99 €. Les filtres de remplacement sont proposés en packs de trois au prix de 11,99 €.

Récapitulatif technique

Modèle : CP-JNW01

: CP-JNW01 Filtration : Filtre à quatre couches

: Filtre à quatre couches Réservoir : Translucide, capacité de 1,9 litre

: Translucide, capacité de 1,9 litre Modes de débit : Deux options

: Deux options Niveau sonore : 25 dB

: 25 dB Adaptabilité : Chats et chiens de petite et moyenne taille

: Chats et chiens de petite et moyenne taille Alimentation : Secteur

: Secteur Dimensions et poids : Adapté aux espaces domestiques

: Adapté aux espaces domestiques Disponibilité : Depuis juin

: Depuis juin Prix : Fontaine à 69,99 €, pack de trois filtres à 11,99 €

