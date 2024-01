Alienware x16 R2, un nouveau PC portable Premium pour tous les gamers !

Dell annonce le lancement de son Alienware x16 R2, un ordinateur portable extrême destiné avant tout à tous les gamers en quête d’une solution de puissance selon Dell. Ce nouveau venu s’offrirait quelques atouts indiscutables.

Alienware c’est un nom qui résonne dans tout le monde du gaming depuis des décennies. Et pour cause, la marque avant d’être racheté par Dell il y a plusieurs années était la référence dans le monde du gaming informatique. Machine de bureau ultra puissante et ordinateur portable sur vitaminé à des prix de fous faisaient de ses machines LE PC portable du gamer. Désormais devenu le segment gaming de Dell, Alienware continue dans son segment.

Alienware x16 R2, du lourd, du lourd et du lourd.

Avec ce nouvel Alienware x16 R2, la marque veut frapper fort une fois de plus. Il faut dire que la configuration aura de quoi séduire les gamers avec un processeur dernier cri Intel Core Ultra mais aussi des cartes graphiques pour PC portable allant jusqu’à la NVIDIA GeForce RTX 4090.

L’ Alienware x16 R2 atteint une puissance totale de 220 W, la solution idéale pour faire tourner les jeux les plus exigeants avec la technologie la plus récente et la plus performante.

Attention ça chauffe, ou pas !

Qui dit grosse configuration et longues heures de gaming dit forcément augmentation de la température. Pour remédier à cela ou en tout cas réduire la chauffe des composants, Alienware nous annonce que ce nouvel Alienware x16 R2 est équipé de sa a solution de refroidissement Alienware Cryo -tech la plus avancée à ce jour. Et pour ce faire, il est doté de la technologie Vapor Chamber et l’interface thermique Element 31 sur le CPU et la carte graphique.

Pour ce qui est de l’écran, celui-ci d’une taille de 16 pouces supporte une fréquence par défaut de 240 Hz ainsi que la technologie Dolby Vision et le filtrage de lumière bleue avec la fonctionnalité ComfortView Plus.

Connectivité et connectique.

L’ordinateur est doté d’un ensemble complet de ports adaptés à divers besoins de connectivité et multimédia. Il comprend : un jack pour casque global, idéal pour la sortie et l’entrée audio, compatible avec une large gamme de casques ; un slot pour carte MicroSD, facilitant le stockage extensible et parfait pour le transfert de photos et de fichiers ; un port Type-C incluant Thunderbolt 4, USB4®, une alimentation de 15W (5V/3A) et DisplayPort 1.4, offrant un transfert de données ultra-rapide, des capacités de charge, et une sortie vidéo, le tout en un seul port.

On trouve également un autre port Type-C avec USB 3.2 Gen 2, une alimentation de 15W (3A/5V) et DisplayPort 1.4, fournissant une connectivité à haute vitesse ; un port de sortie HDMI 2.1 pour des affichages de haute qualité ; deux ports USB 3.2 Gen 1 de type A avec PowerShare, permettant le partage de puissance entre appareils ; et un Mini Display Port 1.4, supportant des résolutions élevées pour les moniteurs et les projecteurs.

Pour ce qui est du Wi-Fi, Alienware propose une solution Intel® Killer Wi-Fi 6E AX1690 avec Bluetooth 5.3.

Prix et Disponibilité.

L’Alienware x16 R2 sera disponible à partir de mi-mars 2024. Son prix devrait se situer aux alentours des 2000€ pour la configuration de base.