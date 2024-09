Test : Nighthawk M6 Pro

NETGEAR présente le Nighthawk M6 Pro, un routeur mobile 5G testé ici, qui pourrait s’avérer idéal pour les globe-trotters ou les hommes d’affaires en recherche constante de connectivité afin de ne pas manquer une réunion sans avoir à dépendre de connexions Wi-Fi parfois incertaines.

Préambule.

NETGEAR est une entreprise qui incarne l’innovation dans le domaine du réseau.

Fondée en 1996, NETGEAR s’est imposée comme un acteur clé dans la conception de solutions réseau fiables et accessibles, alliant facilité d’utilisation et performance. Avec une présence mondiale et une gamme de produits couvrant les besoins des consommateurs, des entreprises et des fournisseurs de services.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Hauteur: 21,5mm

Largeur: 105mm

Profondeur: 105mm

Poids: 256g avec batterie

WIFI: WIFI 6E 5GHz/6GHz : 2900Mbps 2,4 Ghz : 700Mbps

WIFI 6E

Fréquences Mobile: 5G SUB6 SA/NSA(3CC) 4G LTE CAT20(5CC) 3G : B1/B2/B5/B8 4G LTE : B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B20/B28/B38/B40/B41/B42/B66 5G SUB6 : N1/n2/n3/n5/N7/n8/N20/n28/n38/n40/n41/N71/N77/n78



Écran: Oui, Écran LCD tactile de 7,1 cm

Oui, Écran LCD tactile de 7,1 cm Batterie: Batterie Li-ion 5040mAh amovible

Batterie Li-ion 5040mAh amovible Connectiques: USB: Oui USB type C RJ45: Oui, Ethernet 2,5Gbps Antenne: Oui, 2x port RF TS9



Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Nighthawk Pro M6 (MR6450)

Batterie 5040mAh

Adaptateur secteur

Câble USB de type C

Guide de démarrage rapide

Installation / Configuration.

Avant de commencer à utiliser le Nighthawk M6 Pro, il est nécessaire d’obtenir un abonnement mobile, de préférence compatible avec l’itinérance, ce qui représente un coût supplémentaire à considérer. Si le Nighthawk M6 Pro est utilisé pour voyager, il est également possible d’opter pour une carte SIM locale pour une durée déterminée ce qui limite les frais, dommage que le Nighthawk M6 Pro ne soit pas compatible eSIM ce qui aurait rendu les chose plus simple.

Il existe deux méthodes pour configurer le Nighthawk M6 Pro : la première est via l’écran tactile du Nighthawk M6 Pro, et la seconde à travers l’application.

Le première:

Via l’écran tactile de l’appareil :

la deuxième:

Via l’application mobile:

Avec cette application, vous pouvez vérifier l’état de votre connexion, ajuster vos paramètres et surveiller votre consommation de données directement depuis votre smartphone ou tablette. Disponible gratuitement, elle est compatible avec les appareils iPhone, iPad, Kindle, ainsi que les smartphones et tablettes Android.

l’application n’est pas obligatoire, tout est disponible via l’écran tactile mais l’application permet d’être un peu plus réactif dans les menu.

Consultez la consommation de données mensuelle et par session.

Vérifier l’état de votre connexion Wifi et le niveau de batterie en temps réel.

Visualiser les appareils connectés au Wifi.

Désactiver votre point d’accès mobile.

Activer le Wifi Dual Band.

Faire sonner votre routeur mobile.

Voir les message SMS sur la carte SIM

adapter la sécurité

Mappage réseau

Délestage de données : Utilisez un réseau WIFI ou Ethernet pour économiser votre forfait de données cellulaires.