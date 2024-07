Galaxy Book4 Edge : Le Nouvel Horizon de Samsung

Samsung Electronics Co. annonce le lancement du Galaxy Book4 Edge, un ordinateur portable innovant qui marque une étape importante dans l’évolution de la gamme Galaxy. Ce nouveau modèle introduit une série de fonctionnalités avancées destinées à améliorer l’expérience utilisateur.

On ne vous présente plus Samsung Electronics Co. un leader mondial dans le domaine de la technologie, connu pour ses écran TV, smartphone, et autre petit et gros électro et ses produits de haute qualité. Cette fois la marque revient dans un domaine ou elle n’est pas forcément très connue, celui des ordinateurs portables.

Galaxy Book4 Edge, Une Évolution Significative de la Gamme Galaxy

Avec le Galaxy Book4 Edge, Samsung enrichit son assortiment d’ordinateurs portables, introduisant des fonctionnalités avant-gardistes qui répondent aux besoins des utilisateurs modernes. Cet appareil se distingue par son intégration de Windows 11 et de Copilot, une fonctionnalité développée en collaboration avec Microsoft. Cette nouvelle référence vient renforcer la gamme du constructeur en offrant des performances améliorées et une meilleure connectivité.

Caractéristiques Techniques du Galaxy Book4 Edge

Le Galaxy Book4 Edge est équipé d’un écran Dynamic AMOLED 2X de 14 pouces offrant une résolution de 1920 x 1080 pixels, garantissant une qualité d’image exceptionnelle. A noter qu’il est possible aussi d’opter pour un écran 16 pouces. Le modèle intègre un processeur Snapdragon® X Elite, accompagné de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage SSD. La marque développe son assortiment avec des fonctionnalités telles que la reconnaissance faciale, un clavier rétroéclairé, et une autonomie de batterie allant jusqu’à 20 heures.

Un Design Élégant et Fonctionnel.

Le design du Galaxy Book4 Edge reflète l’engagement de Samsung envers l’innovation et la qualité. Son châssis en aluminium offre à la fois légèreté et robustesse, tandis que son profil mince le rend facilement transportable. La connectivité est optimisée avec des ports USB-C, HDMI, et un lecteur de cartes microSD, permettant une utilisation polyvalente. La gamme du constructeur s’étend ainsi en proposant des appareils à la fois performants et esthétiques.

Une IA et Copilot pour améliorer l’utilisation de la machine.

Le plus de ce modèle est en effet l’intégration faite par Samsung de Copilot de Microsoft. L’IA maison de Microsoft entend révolutionner l’usage des ordinateurs. Le Galaxy Book4 Edge utilise à la fois l’IA intégrée à l’appareil et basée sur le cloud et offre un accès à de nombreuses fonctions d’IA même hors ligne, garantissant ainsi la sécurité des données. Un co-créateur crée et développe des illustrations basées sur des invites textuelles en temps quasi réel.

Prix et Disponibilité.

Le Galaxy Book4 Edge sera disponible en Belgique à partir du 18 juin dans la nouvelle couleur Sapphire Blue. Le Galaxy Book4 Edge 16 pouces est disponible à partir de 1799 € et le Galaxy Book4 Edge 14 pouces au prix recommandé de 1699 €.

Récapitulatif Technique