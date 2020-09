Mise à jour firmware chez Netgear !

Bonne nouvelle pour tous les clients Netgear qui ont chez eux, un des routeurs de la marque. En effet, la marque vient de mettre à jour le firmware de certains de leur modèle de routeur WiFi.

Netgear fait partie des leaders du marché en matière de routeurs Wi-Fi grand public. Effectivement, la marque a su au fil du temps séduire de plus en plus le grand public en proposant une large palette de routeurs et répéteurs Wi-Fi.

Qu’il s’agisse de routeurs pour gamer comme le Netgear Nighthawk AX8 que nous avons testé ou leur kit Orbi ou Orbi Pro. Bref, la marque propose un large choix de produits. Malgré tout, Netgear ne se limite pas à proposer des routeurs aux dernières normes. Ainsi, la marque assure un suivi de ses produits en proposant régulièrement des mises à jour de firmware pour ses routeurs.

C’est le cas pour certains modèles comme le Netgear R7800.

Effectivement, la marque vient de proposer à ses clients détenteurs d’un Netgear R7800, une mise à jour du firmware. Mise à jour qui vient rectifier quelques failles de sécurité et proposer un firmware plus performant. Ce firmware apporte aussi selon le constructeur, une amélioration au niveau du design de l’interface du routeur.

La mise à jour pourra se faire directement depuis la page web du routeur ou encore directement depuis l’application Netgear sur son smartphone. Pour les plus fébriles, pas de panique, Netgear propose même une vidéo de démonstration sur YouTube.

Enfin, pour rappel, on ne saura que vous conseiller de toujours mettre à jour le firmware de votre routeur quelle que soit sa marque.