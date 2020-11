Test : Motorola Moto G 5G Plus.

Motorola lance son deuxième smartphone 5g de l’année, on a ici un prix milieu de gamme (399€) mais est-ce que les performance sont au rendez-vous avec ce Motorola Moto G 5G Plus ? C’est ce que nous allons tenté de découvrir.



Préambule.

Motorola fait partie de Lenovo et Lenovo utilise cette marque pour lancer ses smartphones. Nous avons le modèle avec écran pliant Razr , la gamme edge, les « one » et la gamme G dont fait partie notre smartphone de test.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Dimensions: 168 x 74 x 9mm

168 x 74 x 9mm Poids: 207g

207g Système d’exploitation : Android 10

: Android 10 Interface Android: Android Stock

Android Stock Processeur : Qualcomm® Snapdragon™ 765 5G – 2.4 GHz Octa-core

Qualcomm® Snapdragon™ 765 5G – 2.4 GHz Octa-core Processeur graphique: Qualcomm Adreno 620

Qualcomm Adreno 620 Mémoire RAM: 4 ou 6 GB ( version 6GB présentée ici)

4 ou 6 GB ( version 6GB présentée ici) Mémoire interne: 64GB ou 128 (version 6GB présentée ici)

64GB ou 128 (version 6GB présentée ici) Emplacement SIM : Dual SIM ou SIM + SD (Max 1024 Go )

: Dual SIM ou SIM + SD (Max 1024 Go ) Connectivité réseaux: 4G – (bandes 1/2/3/4/5/7/8/12/17/20/26/28/32/38/39/40/41/42/43/66)

4G – (bandes 1/2/3/4/5/7/8/12/17/20/26/28/32/38/39/40/41/42/43/66) 5G: Oui ( bandes : 1/3/7/8/28/38/41/77/78)

Oui ( bandes : 1/3/7/8/28/38/41/77/78) Bluetooth: 5.1

5.1 Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac | 2.4 GHz & 5GHz

Localisation: GPS (L1+L5), A-GPS, LTEEP, SUPL, GLONASS, Galileo

GPS (L1+L5), A-GPS, LTEEP, SUPL, GLONASS, Galileo Capteurs: empreinte digitale, accéléromètre et boussole électronique, gyroscope, capteur de lumière ambiante, capteur de proximité

empreinte digitale, accéléromètre et boussole électronique, gyroscope, capteur de lumière ambiante, capteur de proximité NFC: Oui

Oui Taille de l’écran: 6.7″ – (1080 × 2520) | 409ppi ratio 21:9 – 90Hz

6.7″ – (1080 × 2520) | 409ppi ratio 21:9 – 90Hz Technologie d’affichage: LCD

LCD Type de connectique: USB-C -3.5mm Jack

USB-C -3.5mm Jack Batterie: 5000mAh

5000mAh Charge rapide: Oui – 20W TurboPower

Oui – 20W TurboPower Chargement sans fil: Non

Non Caméras arrière: 4

4 48MP (f/1.7, 1.6µm)

Macro Vision | 5MP (f/2.2, 1.12µm)

Ultra-Wide Angle | 8MP (f/2.2, 1.12µm) | 118°

Camera de profondeur | 2MP (f/2.2, 1.75µm)

Caméras avant: 2

2 16MP (f/2.0, 1.0µm) Ultra-wide Angle

8MP (f/2.2, 1.12µm)

Flash: Oui

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Motorola Moto G 5G Plus

Housse de protection

Chargeur

Câble type USB-C

Outil d’éjection SIM

Guide de démarrage rapide