Lenovo premier vendeur de PC !

Lenovo vient d’annoncer et publier ses résultats pour l’année 2020. Et malgré le Covid-19, le groupe a su tenir le cap au point d’avoir une croissance durable et des résultats records pour le deuxième trimestre consécutif.

Lenovo est bien plus qu’une marque. En effet, ce groupe spécialisé dans la tech possède plusieurs cordes à son arc. Marché de l’informatique, celui du smartphone (depuis le rachat de Motorola). Et la firme n’est pas peu fière d’annoncer un chiffre d’affaires en hausse de 22% en un an à 17,2 milliards de dollars.

En outre la firme nous confirme que :

« Toutes les activités de base ont réalisé une croissance de premier niveau et de résultat net d’une année à l’autre. De plus, notre Bénéfice trimestriel avant impôts (PTI) de 591 millions $US est en hausse de 52 % ».

Leader dans le marché des PC portables et Smart Devices Group (PCSD).

En effet, la marque est présente dpeuis longtemps dans le secteur des PC portables. Et plus particulièrement celui des PC portables d’entreprise. Ainsi, les revenus de 14 milliards de dollars affichent une hausse de 27 % d’une année sur l’autre. Des chiffres qui sont accompagnés d’une hausse de 35 % de l’IE PTI pour atteindre 925 millions $US avec une marge bénéficiaire record de 6,6 %.

Une progression due à une bonne réactivité de l’entreprise face à la demande du télétravail selon elle. Ce qui à ce jour fait de Lenovo le leader du marché sur le segment des PC. Un segment pour lequel Lenovo possède 25,3 % de part de marché à l’échelle mondiale.

Ainsi, cette croissance était de 60% en terme de volumes de vente sur l’ Amérique du Nord. Par ailleurs, la marque est devenue pour la première fois de son histoire, le #1 en part de marché pour la première fois en Europe (EMEA). Pour ce qui est de la Chine, Lenovo a augmenté ses expéditions de 30 %.

Le marché du smartphone, lui aussi positif grâce à l’acquisition de Motorola.

Le segment du smartphone a lui aussi été positif pour la marque. En effet, la marque annonce là aussi une croissance à deux chiffres de son chiffre d’affaires pour l’année 2020. Au point que 2020 est jusqu’à présent la meilleure année de la division depuis le rachat de Motorola.

Et pour l’entreprise, cela devrait encore se poursuivre avec l’arrivée de la 5G sur ses smartphones. De fait, Lenovo compte bien faire partie des acteurs du marché du smartphone qui séduira le grand public avec les différents modèles de Motorola.