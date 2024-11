Test : Soundcore Sleep A20

Anker a récemment lancé les écouteurs Soundcore Sleep A20. Que ce soit des podcasts, de la musique relaxante ou du bruit blanc, certaines personnes apprécient d’écouter quelque chose pour s’endormir. Les AirPods et autres Buds n’étant pas idéaux pour une utilisation au lit, plusieurs marques offrent des modèles spécialisés. C’est le cas de ces écouteurs. Représentent-ils le choix rêvé pour les dormeurs ? Retrouvez la réponse dans notre test.

Préambule.

Anker, créée en 2011, est célèbre pour ses solutions de recharge à la fois innovantes et fiables. La société offre une large sélection de produits, des batteries portables aux haut-parleurs Bluetooth Soundcore. La marque a diversifié avec succès son offre en introduisant des lignes de produits telles que les haut-parleurs et écouteurs Bluetooth Soundcore, comme le montre notre test de l’Anker Soundcore Space one , les vidéoprojecteurs Nebula, et les dispositifs de maison intelligente Eufy, illustré par notre test de la sonnette Eufy Doorbell Dual.

Nous avons la chance de tester ici les écouteurs Soundcore Sleep A20.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Couleur: Beige

réduction de bruit active: Non

Autonomie : 55 heures avec le boîtier de charge

Connectivité: Bluetooth 5.3

Durabilité : IPX4 (résistant aux éclaboussures)

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Soundcore Sleep A20 × 1

Étui de chargement × 1

Sommeil A20 × 1

Embouts auriculaires scellés × 4

Embouts respirants × 3

Ailes d’oreille × 3

Câble de chargement USB-C × 1

Installation / Configuration.

Il faut télécharger l’application “Soundcore” pour pouvoir modifier les sons en mode déconnecté et également pour apporter des réglages plus précis aux écouteurs Soundcore Sleep A20 et aussi afficher le suivis de sommeil.

De nos jours, tous les fabricants proposent une application dédiée pour créer un compte utilisateur, ce qui leur permet de savoir qui utilise leurs produits et comment et en même temps de rajouter des fonctionnalités.

Il existe un large choix d’adaptateurs en silicone, disponibles dans toutes les tailles, respirants ou non. Les adaptateurs plus respirants laissent passer davantage de bruits ambiants, ce qui est clairement indiqué sur l’emballage où ils sont rangés.

Pour le test j’ai opté pour les adapteurs qui bloquent le maximum de bruit.

Test / Utilisation.

Matériel utilisé.

Soundcore Sleep A20

Google Pixel 8 pro

Application Androïde “Insight timer”

Prise en main.

A première vue les Soundcore Sleep A20 resemblent a des earbuds classique type Huawei, Sony, ou ou encore les Pixel buds Pro mais il n’ent n’est rien, les écouteurs Soundcore Sleep A20 offrent des fonctionnalités bien au-delà de la simple écoute de musique. Ils sont conçus pour améliorer la qualité du sommeil grâce à des caractéristiques telles que le masquage du bruit, une ergonomie adaptée pour le sommeil sur le côté, une autonomie prolongée et un suivi du sommeil.

Les écouteurs Soundcore Sleep A20 sont très compacts et dépourvus de tige. Ils se logent discrètement dans l’oreille et sont presque invisibles de face. Anker inclut une variété d’adaptateurs en plastique souple pour assurer un maintien optimal dans les oreilles de chaque utilisateur et c’est la la grande différence les Soundcore Sleep A20 se logent confortablement dans l’oreille même si on dors sur le coté et pas une seule fois je les ai perdu pendant la nuit.

Il n’y a pas de secret pour sélectionner les embouts les plus appropriés à ses oreilles : des tests sont nécessaires. Étant donné la variété d’adaptateurs disponibles, cela peut requérir un certain temps, mais avec de la patience, on trouve la bonne combinaison.

Chaque élément remplaçable est marqué, facilitant l’identification et évitant toute confusion lors du déballage.

Je n’avais pas anticipé qu’un calibrage était nécessaire lors de la première utilisation du test de sommeil. Les écouteurs doivent être calibrés pour distinguer la position debout de la position couchée. Le processus de calibrage est assez sensible et m’a pris environ dix minutes.

Utilisation.

il y a plusieurs fonctionnalités aux Soundcore Sleep A20.

La première fonctionnalité, qui est assez unique, consiste à télécharger un bruit ou une série de bruits, tels que blanc, vert, etc., et à se déconnecter complètement du Bluetooth. Cela signifie que les Soundcore Sleep A20 sont totalement autonomes, une caractéristique que je trouve particulièrement intéressante pour les personnes qui ne souhaitent pas être bombardées d’ondes pendant la nuit.

La deuxième fonctionnalité est plus traditionnelle : la séance de méditation, la musique, le livre audio, etc., seront diffusés depuis le smartphone vers les écouteurs Soundcore Sleep A20 c’est aussi ça que nous avons tester prioritairement.

Une troisième fonctionnalité disponible avec les Soundcore Sleep A20 est le suivi du sommeil. Dans le tableau de bord, on peut voir les différentes phases de sommeil (léger, profond, éveillé) ainsi que le nombre de fois où l’on s’est retourné. Difficile à vérifier, mais cela me semble assez correct.

Ici, nous avons un objet de bien-être davantage qu’une simple paire d’écouteurs, et c’est dans cette perspective que nous avons testé les Soundcore Sleep A20.

J’utilise principalement les écouteurs Soundcore Sleep A20 en combinaison avec l’application de méditation et relaxation Insight Timer.

Depuis un certain temps, cette application m’aide à me relaxer et favorise mon endormissement. Comme pour de nombreuses personnes, l’exposition aux écrans, le travail et les autres obligations quotidiennes peuvent parfois rendre le sommeil difficile à trouver et l’application “Insight Timer” permet un retour au calme et pour moi en endormissement plus facile.

J’utilisais les Pixel Buds Pro de première génération avant d’essayer les Soundcore Sleep A20. Auparavant, chaque matin, je devais chercher dans le lit car je les perdais. Maintenant, avec les Soundcore Sleep A20, je n’ai plus ce souci ; ils restent en place toute la nuit sans me gêner, même si je me tourne sur le côté.

Ici pour bien ce rendre compte du travail effectué sur les Soundcore Sleep A20 les voici en comparaison de Pixel buds Pro

La fonction de suivi du sommeil intégrée dans les écouteurs Soundcore Sleep A20 est assez intéressante et semble surtout réaliste. Il est également possible de programmer les écouteurs pour qu’ils s’éteignent ou diffusent un bruit blanc après une durée déterminée.

Les écouteurs Soundcore Sleep A20 ne sont pas équipés d’une réduction active du bruit, mais offrent une isolation passive grâce à leurs embouts en silicone. En l’absence de musique, ils agissent comme des bouchons d’oreilles efficaces, ce qui est très appréciable pour une personne sensible au bruit étant moi-même dans cette catégorie j’ai constaté une nette amélioration de la réduction des bruit ambiant.

Conclusion.

Je dois admettre qu’à la première vue du produit, j’étais sceptique quant à son utilité, mais je me suis trompé : ce produit répond à un besoin que les écouteurs intra-auriculaires classiques ne satisfont pas. Les Soundcore Sleep A20 sont devenus rapidement un élément essentiel de mon rituel de sommeil, et j’ai remarqué une amélioration significative du confort par rapport à mes Pixel buds.

L’idée d’un appareil connecté utilisable en mode déconnecté est tout simplement brillante. De plus en plus de personnes cherchent à réduire leur exposition aux ondes durant le sommeil, et les Soundcore Sleep A20 le permettent avec une grande facilité.

Si je devais émettre une réserve concernant les Soundcore Sleep A20, ce serait sur l’application qui pourrait être plus ergonomique. Cependant, une fois le fonctionnement maîtrisé, il n’y a plus de problème. Seule la première nuit, j’ai dû chercher un peu dans les réglages, mais depuis, tout fonctionne à merveille.

L’autonomie est suffisante pour tenir deux nuits, ce qui est appréciable lorsqu’il m’arrive d’oublier de les remettre dans leur étui de charge. Sur ce point, je n’ai rien à redire.

Nous avons donc ici un produit de bien-être conçu pour faciliter l’endormissement et la relaxation, sans être encombrant par une technologie complexe ou un confort insuffisant.

Le prix des écouteurs Soundcore Sleep A20 est de 149€.

Points Positifs Points Négatifs + Confort – Application + Mode déconnecté + Autonomie

Evaluation.

Configuration : 16/20 Utilisation : 18/20 Fonctions : 18/20 Signal Wifi / Bluetooth : 18/20 Prix : 16/20 Note finale : 17,2/20

Liens d’achat.

En vente sur Amazon (Soundcore Sleep A10) : → Voir l’offre ←

En vente sur Fnac : → Voir l’offre ←



Galerie Photo :

Photos du produit :

Photos de configuration :