Carrera Hybrid, le circuit de course qui fusionne réalité et jeu vidéo

Carrera franchit un cap audacieux avec sa nouvelle gamme Carrera Hybrid, une série de circuits miniatures qui mêle expérience physique et univers vidéoludique, le tout porté par l’intelligence artificielle. Ce nouveau concept débarque en Belgique et aux Pays-Bas, avec l’ambition de redéfinir les standards du jeu de course à la maison.

Installée à Salzbourg, Carrera est une marque bien ancrée dans l’univers des circuits automobiles miniatures depuis des décennies. Elle étoffe aujourd’hui son catalogue avec Carrera Hybrid, une gamme pensée pour les passionnés de high-tech et les familles en quête d’activités hybrides mêlant nostalgie et modernité.

Une course immersive à la croisée du réel et du virtuel

Carrera Hybrid propose une nouvelle forme de divertissement : un circuit connecté où les voitures ne sont plus seulement mécaniques, mais pilotées par application mobile ou manette Bluetooth.

A relire : Bon plan du dimanche : 21% de réduction sur la Voiture de Course Porsche GT4 e-Performance LEGO Technic Connectée Bluetooth. Ce dimanche, profitez de 21% de réduction sur la Porsche GT4 e-Performance LEGO Technic Connectée Bluetooth. Ce modèle combine l’ingénierie complexe de LEGO Technic avec la puissance d’une Porsche de course. Grâce…

Grâce à l’intelligence artificielle embarquée, le système adapte la conduite en fonction du joueur, offrant ainsi un comportement réaliste en course. Les véhicules peuvent sortir de la piste, rouler librement sur une table ou un sol plat, tout en restant connectés à l’expérience de jeu.

Une application qui centralise toute l’expérience de jeu

L’application Carrera Hybrid, disponible sur iOS et Android, agit comme un cockpit numérique. Elle permet aux joueurs de personnaliser leur style de conduite, de suivre les performances en temps réel, et de gérer les modes de jeu. Plusieurs types de contrôle sont proposés : inclinaison du smartphone, joystick virtuel ou triggers d’une manette Bluetooth Carrera. Cette dernière, pensée spécialement pour la gamme Hybrid, dispose d’un support intégré pour smartphone, renforçant l’immersion.

Le mode Carrière : entre tuning virtuel et compétition

Carrera ne se contente pas de numériser la course : elle la scénarise. Le mode Carrière permet de progresser au fil des victoires en débloquant des éléments de personnalisation. Chaque course remportée rapporte des points à investir dans l’accélération, le freinage ou la vitesse de pointe du véhicule. Les joueurs peuvent participer à des sessions en solo, à des courses jusqu’à 16 pilotes, ou à des challenges multijoueurs pouvant accueillir jusqu’à 30 concurrents simultanément.

L’éditeur de circuits : la créativité en ligne de mire

La marque pousse l’expérience encore plus loin avec un éditeur de circuits intégré à l’application. Il permet aux utilisateurs de concevoir des tracés sur-mesure en combinant les éléments fournis. Le set de base « Devil Drivers » comprend 15 pièces, dont 4 lignes droites et 10 virages, permettant de créer jusqu’à 12 circuits différents. Grâce aux Track Packs vendus séparément, la modularité est au cœur du système Carrera Hybrid.

Une conduite plus réaliste, des pénalités plus justes

Carrera a aussi revu sa copie sur la gestion des erreurs en course. Les sorties de piste ne sont plus éliminatoires, mais sanctionnées par des pénalités de temps. Cela crée un système plus équilibré, laissant place à la stratégie sans frustrer les joueurs occasionnels. Les sons moteurs, modélisés pour coller à chaque modèle de voiture, et les phares fonctionnels des Porsche 911 GT3 ajoutent au réalisme général.

Le set « Devil Drivers » : un pack tout-en-un pour démarrer

Le set Carrera Hybrid « Devil Drivers » constitue le point d’entrée de la gamme. Il comprend deux Porsche 911 GT3 R à l’échelle 1:50 sous licence officielle – une « Black Devil » et une « Red Devil ». Avec ses 6 mètres de piste modulables, ce kit est pensé pour offrir une expérience complète dès l’ouverture de la boîte. Il est disponible au prix conseillé de 179,99 €, chez Most Models, Amazon, Bol.com et dans les enseignes spécialisées.

Récapitulatif technique

Nom de la gamme : Carrera Hybrid

Technologie : Intelligence artificielle, connectivité Bluetooth

Application : iOS / Android gratuite

Contrôles : Smartphone, tablette, manette Bluetooth Carrera

Mode de jeu : Libre, Carrière, multijoueur (jusqu’à 30 pilotes)

Éditeur de circuit : Oui, via application

Set de base Devil Drivers : 2 voitures Porsche 911 GT3 R (Black Devil / Red Devil) Échelle 1:50 15 éléments de circuit (4 lignes droites, 10 virages) Jusqu’à 12 circuits différents, environ 6 mètres de piste

Compatibilité : Track Packs additionnels disponibles

Prix conseillé : 179,99 €

D’autres produits de la marque :

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.

