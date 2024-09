Bon plan du dimanche : 21% de réduction sur la Voiture de Course Porsche GT4 e-Performance LEGO Technic Connectée Bluetooth.

Ce dimanche, profitez de 21% de réduction sur la Porsche GT4 e-Performance LEGO Technic Connectée Bluetooth. Ce modèle combine l’ingénierie complexe de LEGO Technic avec la puissance d’une Porsche de course. Grâce à la connectivité Bluetooth, vous pouvez contrôler le véhicule depuis votre smartphone, offrant une expérience interactive et divertissante. Avec ses détails réalistes et ses fonctionnalités avancées, cette Porsche GT4 est idéale pour les passionnés de voitures et les amateurs de construction LEGO.

Prix conseillé : 169,99 EUR –21%

Prix : 133,88 EUR

Acheter sur Amazon

Caractéristiques techniques :

Maquette de voiture jouet Porsche pour enfants – Offrez aux garçons et aux filles de 10 ans et plus un beau projet créatif avec cette Voiture de course Porsche GT4 e-Performance LEGO Technic télécommandée

Voiture de course jouet télécommandée – Ce set s’accompagne de l’appli CONTROL+ qui permet aux enfants de contrôler les déplacements de la voiture, d’éteindre ou d’allumer les phares et de visualiser les statistiques

Fonctionnalités à explorer – Invitez les enfants à faire avancer et reculer leur modèle de cette réplique de la Porsche GT4 e-Performance et à tester les portes et les phares fonctionnels, tout en perfectionnant leurs talents de pilote

Inclut une batterie rechargeable – Ce set comprend une batterie rechargeable pour alimenter la voiture jouet LEGO Technic, ce qui offre un jeu réaliste et qui invite les générations à construire ensemble une des voitures les plus mythique au monde

Beau cadeau pour ado, garçons et filles – Ce set est une formidable idée de cadeau à offrir aux enfants qui aiment les voitures de course et la marque Porsche, cette voiture jouet très détaillée pourra être exposée avec fierté dans une chambre

Prix conseillé : 169,99 EUR –21%

Prix :

133,88 EUR

Acheter sur Amazon