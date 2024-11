BuyBoost PAD : Hanshow transforme le chariot de magasin en dispositif connecté

Le BuyBoost PAD, nouvel outil de la société Hanshow, permet de transformer les chariots de magasin en dispositifs connectés. Grâce à une technologie de type plug-and-play, cet outil vise à optimiser l’expérience d’achat et à améliorer l’efficacité en magasin, tout en offrant une gestion simplifiée pour les utilisateurs.

Hanshow, acteur majeur dans le domaine des étiquettes électroniques, se spécialise dans la digitalisation des points de vente. Avec le BuyBoost PAD, l’entreprise apporte une nouvelle solution technologique qui modernise l’interaction client en magasin, tout en répondant aux besoins de gestion opérationnelle des détaillants.

BuyBoost PAD : une interface tactile pour simplifier l’achat

Le BuyBoost PAD s’installe facilement sur les chariots de magasins existants. Ce dispositif est équipé d’un écran tactile, d’un lecteur de codes-barres et de capteurs visuels, permettant ainsi aux clients de scanner leurs articles au fur et à mesure de leurs achats. Doté de fonctionnalités de suivi des dépenses en temps réel, il affiche le total des achats et propose des recommandations personnalisées. L’intégration de l’intelligence artificielle permet également au client de bénéficier de promotions adaptées à ses habitudes d’achat.

Un dispositif durable pour une gestion simplifiée

Le BuyBoost PAD vise à réduire l’utilisation d’étiquettes papier, même pour les produits pesés, en automatisant le processus de marquage. Les informations sont intégrées directement dans le pad, éliminant le besoin d’étiquettes imprimées. Ce système participe également à la réduction du gaspillage alimentaire en identifiant les produits à date de limite de consommation (DLC) courte.

En termes d’accessibilité, le dispositif propose un parcours guidé et des notifications visuelles pour mieux répondre aux besoins des personnes en situation de handicap.

Résultats en magasin : l’expérience pilote chez Woolworths

En 2024, l’enseigne australienne Woolworths a mis en place un programme pilote pour tester le BuyBoost PAD dans dix de ses magasins, avec une flotte de 500 appareils. Selon Woolworths, les utilisateurs de ce dispositif ont réduit leur temps de passage en caisse de 15 à 20 %.

Le système de scan direct des articles permet aux clients d’éviter les files d’attente en caisse et de gérer leurs achats de manière autonome, ce qui contribue à optimiser le parcours client. Woolworths a également constaté que les clients appréciaient les fonctionnalités de suivi en temps réel et les suggestions personnalisées, renforçant ainsi leur engagement.

Développements à venir pour améliorer l’expérience en magasin

Les équipes de recherche de Hanshow travaillent sur des fonctionnalités supplémentaires pour le BuyBoost PAD, notamment la géolocalisation des produits en rayon. Les clients pourront ainsi repérer les produits recherchés grâce à un système de signal visuel, facilitant la navigation en magasin.

De plus, des options de paiement direct sont en développement, permettant de régler les achats directement via le pad sans passer par les caisses. À l’avenir, l’outil pourra proposer des listes de courses personnalisées et des alertes sur les allergènes présents dans les produits sélectionnés.

Disponibilité et perspectives de développement

Après le test en Australie, Hanshow prévoit d’introduire le BuyBoost PAD en France en 2025, avec des tests programmés dans deux enseignes. Le dispositif est compatible avec les flottes de chariots existantes, quelle que soit la taille ou le secteur d’activité des distributeurs, offrant ainsi une solution flexible pour divers environnements de vente.

Récapitulatif technique

Dispositif : écran tactile, lecteur de codes-barres, caméras avec capteurs visuels

: écran tactile, lecteur de codes-barres, caméras avec capteurs visuels Recharge : étagère de recharge rapide (60 minutes)

: étagère de recharge rapide (60 minutes) Fonctionnalités : assistant d’achat, suivi des dépenses, promotions personnalisées

: assistant d’achat, suivi des dépenses, promotions personnalisées Durabilité : réduction des étiquettes papier, gestion des produits à DLC courte

: réduction des étiquettes papier, gestion des produits à DLC courte Accessibilité : notifications visuelles et parcours guidé

: notifications visuelles et parcours guidé Intégration : connexion aux étiquettes électroniques Hanshow, géolocalisation des produits en magasin

