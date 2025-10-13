Triangle Borea Connect : la nouvelle finition Bordeaux réinvente l’esthétique hi-fi

La gamme Borea Connect de Triangle accueille une nouvelle finition Bordeaux, mêlant audace visuelle et sobriété sonore. Ce choix esthétique s’ajoute à l’identité déjà affirmée de la série tout en conservant ses performances techniques.

La marque Triangle, réputée pour ses enceintes alliant rigueur acoustique et élégance, étoffe encore son offre. Avec cette finition Bordeaux, Triangle propose une déclinaison esthétique et cohérente avec ses valeurs d’équilibre entre design et musicalité.

Une nuance entre expression visuelle et harmonie décorative

La finition Bordeaux se distingue par une face avant laquée dans un rouge profond, contrastant avec le placage en teck des caissons. Cette alliance entre la teinte chaleureuse et le veinage du bois offre un rendu moderne et raffiné, capable de s’intégrer aussi bien dans des intérieurs sobres que plus expressifs. Cette déclinaison vient compléter les teintes existantes de la gamme, comme le Black Ash, Cream, Light Oak, Oak Green, Oak Blue ou Olive, enrichissant ainsi la palette esthétique.

Cette déclinaison concerne les modèles BR02 Connect et BR03 Connect, sans aucune modification technique — il s’agit d’un ajout purement cosmétique.

Une continuité technique préservée

La nouvelle finition Bordeaux ne modifie en rien les spécificités techniques : les performances restent identiques à celles des versions précédentes.

Le modèle BR02 Connect intègre un tweeter EFS (25 mm en dôme de soie) et un haut-parleur médium-grave de 13 cm à membrane cellulose, avec une amplification en classe D délivrant 2 × 50 W RMS pour une plage de fréquence de 51 Hz à 22 kHz. Cette configuration convient pour des pièces jusqu’à ~ 25 m².

Pour le BR03 Connect, le haut-parleur médium-grave passe à 16 cm, l’amplification monte à 2 × 60 W RMS, et la plage de fréquence s’étend de 47 Hz à 22 kHz, ce qui le rend adapté à des espaces jusqu’à ~ 35 m².

Connectivité complète et usage polyvalent

La gamme Borea Connect reste parmi les plus complètes du marché sur le plan de la connectique. Le haut-parleur maître centralise les entrées et communique avec le haut-parleur esclave via un câble fourni (3 m).

Sur le plan numérique, on retrouve :

Une entrée HDMI ARC (avec compatibilité CEC) pour relier un téléviseur et piloter le volume via la télécommande TV

Une entrée USB‑B, transformant les enceintes en interface audio pour ordinateur, avec un DAC ESS Sabre 9018K2M supportant jusqu’à PCM 384 kHz / 32 bits et DSD256

Des entrées optique, coaxiale, RCA et mini-jack 3,5 mm

Un module Bluetooth 5.0 avec aptX HD / Low Latency pour une restitution sans fil de haute qualité

Une sortie pour caisson de basses pour renforcer les graves si besoin (option complémentaire)

Un préampli phono intégré (MM) pour connecter une platine vinyle sans matériel externe

L’ensemble peut être piloté à distance via une télécommande RF (portée ~ 15 mètres), sans nécessité de visée directe.

Une finition Bordeaux pensée pour la cohérence audio‑visuelle

Au-delà du simple effet de style, la finition Bordeaux répond à une logique d’harmonie visuelle dans un espace domestique où l’audio se mêle au design d’intérieur. Selon certaines revues, Triangle va jusqu’à décliner la platine Lunar 1 dans la même teinte Bordeaux, pour un ensemble coordonné.

Cette cohésion esthétique renforce l’idée que la gamme Borea Connect n’est pas seulement une solution hi-fi « plug & play », mais un objet design à part entière, capable de s’intégrer dans le décor tout en délivrant une restitution musicale de qualité.

Pourquoi ce choix de lancement ?

L’ajout d’une finition Bordeaux permet à Triangle de redynamiser la gamme sans repenser les fondamentaux techniques. C’est un moyen de toucher de nouveaux acheteurs sensibles à l’esthétique, tout en rassurant les amateurs existants sur la constance des performances. Le constructeur affirme ainsi que l’offre s’agrandit dans le respect de ses valeurs acoustiques et design.

De plus, dans un contexte où les enceintes connectées sont de plus en plus présentes dans le salon, elles n’ont plus seulement un rôle auditif : elles deviennent des éléments de décoration. Offrir une finition audacieuse mais maîtrisée peut donc renforcer l’attrait auprès d’un public exigeant.

Récapitulatif technique

Modèles concernés : BR02 Connect , BR03 Connect

Nouvelle finition : façade bordeaux laquée + placage teck

Tweeter : 25 mm EFS dôme soie

Haut-parleur médium-grave : 13 cm (BR02), 16 cm (BR03)

Amplification : classe D — 2 × 50 W (BR02) / 2 × 60 W (BR03)

Réponse en fréquence : 51 Hz à 22 kHz (BR02) / 47 Hz à 22 kHz (BR03)

Connectique intégrée : HDMI ARC (TV), USB‑B, Bluetooth aptX HD, optique, coaxiale, RCA, mini-jack, phono MM, sortie subwoofer

DAC : ESS Sabre 9018K2M, jusqu’à 384 kHz / 32 bits, DSD256

Télécommande RF (portée ~ 15 m)

Prix indicatif : environ 550 € la paire (BR02), 650 € la paire (BR03)

