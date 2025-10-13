Google renforce son ancrage numérique : 5 milliards d’euros pour l’IA en Belgique

L’annonce récente de Google d’un investissement de 5 milliards d’euros en Belgique sur la période 2026‑2027 marque une étape majeure dans le développement de l’infrastructure technologique du pays. Cet effort illustrera la volonté du géant américain de solidifier son rôle dans l’écosystème européen de l’intelligence artificielle.

Google, déjà présent depuis plusieurs années dans le paysage belge, étoffe son engagement à travers cette nouvelle injection de capitaux. L’expansion du campus de Saint‑Ghislain et la création de 300 emplois à temps plein témoignent de la confiance qu’il place dans le rayonnement numérique de la Belgique.

Une stratégie d’infrastructure IA sur le long terme

L’essentiel de l’investissement sera consacré à l’extension des centres de données existants à Saint‑Ghislain, renforçant la région Google Cloud belge, qui fait partie des 42 régions que Google opère à l’échelle mondiale. Cette expansion permettra de répondre à la demande accrue en capacités de calcul pour les services tels que Search, Maps, Workspace, mais aussi pour les solutions d’IA sur mesure offertes aux entreprises locales et internationales.

A relire : Test : Pixel 10 Pro XL Comme l’année dernière, nous avons une nouvelle fois la chance de pouvoir tester le Le Pixel 10 Pro XL en avant-première. Cette année, Google joue la carte de la continuité en conservant le…

En ajoutant des ressources technologiques dans le sol belge, Google cherche à optimiser la latence, la sécurité et la souveraineté des données hébergées en Belgique.

Un levier pour l’économie et l’emploi local

L’un des volets les plus tangibles du projet est la création de 300 emplois à temps plein supplémentaires dans les centres de données de Google en Wallonie, portant l’effectif direct à plus de 900 personnes. Le campus de Saint‑Ghislain emploie déjà environ 600 personnes dans divers métiers (techniciens, ingénieurs, gestion des installations, sécurité, etc.). Sur le plan macroéconomique, l’impact cumulé des investissements passés est estimé à près de 697 millions d’euros de gain pour le PIB entre 2022 et 2024, avec une projection de plus de 1,5 milliard annuel entre 2026 et 2027. De plus, Google collabore déjà avec une centaine de fournisseurs belges, dont près de 80 en Wallonie.

Vers une énergie propre et une infrastructure durable

Pour assurer l’exploitation durable de ces nouveaux centres, Google a conclu des accords avec les fournisseurs belges Eneco, Luminus et Renner pour plus de 110 MW de production d’énergie sans carbone. Elle vise à fonctionner en énergie sans carbone 24h/24 et 7j/7 sur chaque réseau où ses installations sont présentes. Depuis 2010, Google a soutenu plus de 365 MW de nouvelles capacités d’énergie propre en Belgique, et a signé des contrats pour 4,5 GW de capacité renouvelable en Europe. Par ailleurs, l’entreprise travaille avec Centrica Energy et l’opérateur de réseau Elia pour intégrer des technologies de réponse à la demande couplées à des systèmes de stockage par batteries sur site. Google s’investit également pour la gestion de l’eau : dans la région de Saint‑Ghislain, l’entreprise soutient l’installation de systèmes IoT de détection de fuites dans des bâtiments voisins afin de reconstituer davantage d’eau que consommée.

Former pour l’IA : une dimension sociale intégrée

L’un des angles moins visibles mais essentiels du projet concerne le développement des compétences en IA au sein de la population belge. Google.org financera des organisations à but non lucratif pour offrir des formations pratiques et gratuites en intelligence artificielle, ciblant les travailleurs souhaitant se reconvertir ou monter en compétences. L’objectif est clairement de faire émerger une main-d’œuvre qualifiée localement, prête à prendre part à la révolution numérique à venir.

Enjeux stratégiques et souveraineté numérique

Au-delà des bénéfices économiques immédiats, cet investissement de Google a une portée stratégique. En renforçant l’infrastructure IA belge, la nation renforce sa souveraineté numérique et limite la dépendance aux infrastructures étrangères pour le traitement des données sensibles. Plusieurs acteurs politiques belges soulignent le signal positif envoyé en termes d’attractivité numérique et de crédibilité technologique. Dans un contexte de compétition accrue entre grandes plateformes (Azure, AWS, etc.), cette décision positionne la Belgique comme un hub européen de l’IA et du cloud.

L’investissement s’inscrit aussi dans une vision de transition énergétique harmonieuse : en liant développement technologique, durabilité et insertion locale, Google entend montrer comment l’innovation responsable peut accompagner la transformation digitale des pays.

Récapitulatif technique

Montant : 5 milliards d’euros investis sur la période 2026‑2027

Localisation principale : campus de Saint‑Ghislain , extension des centres de données

Emplois créés : 300 emplois à temps plein

Objectifs énergétiques : 110 MW d’énergie propre via partenariats (Eneco, Luminus, Renner)

Actions complémentaires : financement de formations gratuites IA , installations IoT de gestion de l’eau

Impacts estimés : +1,5 milliard d’euros/an sur le PIB projeté entre 2026‑2027, 150 fournisseurs belges impliqués

D’autres produits de la marque :

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.

