Thermostat connecté : Konyks enrichit sa gamme avec le nouveau Termo 2

Maîtriser sa consommation énergétique tout en conservant un certain confort thermique est devenu un enjeu majeur pour de nombreux foyers. La marque française Konyks l’a bien compris, et étoffe son catalogue de produits intelligents avec le Termo 2, un thermostat connecté Wi-Fi pensé pour le chauffage électrique. Une solution qui vient renforcer l’écosystème domotique du fabricant, toujours dans une logique d’accessibilité et d’efficacité.

Depuis sa création, Konyks s’impose comme une référence dans le domaine des objets connectés pour la maison. L’enseigne française se démarque par sa capacité à concevoir des produits compatibles avec les standards européens tout en misant sur la simplicité d’installation. Avec le Termo 2, la gamme du constructeur s’agrandit pour répondre aux besoins des foyers équipés de chauffage électrique fil pilote, désireux de mieux contrôler leur consommation sans changer toute leur installation.

Une installation simplifiée pour les radiateurs fil pilote

Le Konyks Termo 2 se veut universel et accessible. Il s’adresse en priorité aux utilisateurs équipés de radiateurs électriques fil pilote (4 ou 6 ordres). Il se fixe directement au mur et se connecte au réseau Wi-Fi 2,4 GHz du domicile sans nécessiter de pont ou de passerelle.

Cette absence de matériel intermédiaire facilite considérablement l’installation et rend le produit compatible avec une grande variété de logements.

L’utilisateur est guidé pas à pas via l’application mobile Konyks disponible sur Android et iOS, ce qui permet de paramétrer rapidement le thermostat et d’interagir avec les autres appareils de la gamme.

Contrôle à distance et intégration domotique complète

La force du Termo 2 réside dans sa capacité à centraliser le pilotage du chauffage à travers une seule interface mobile. L’application permet de consulter la température ambiante, de modifier la température cible, de changer de mode (éco, confort, hors-gel…) et de créer des scénarios personnalisés.

Le thermostat est également compatible avec les principaux assistants vocaux : Amazon Alexa, Google Assistant, ainsi que Siri via les raccourcis iOS. Il est donc possible de modifier la température ou d’activer un scénario en prononçant simplement une commande vocale, que ce soit depuis la maison ou à distance.

Programmation hebdomadaire intelligente

Pour adapter le chauffage aux rythmes de vie, Konyks a intégré une programmation hebdomadaire complète. Chaque jour peut être réglé individuellement, avec plusieurs plages horaires permettant de moduler la température selon la présence ou l’absence des occupants.

Cette programmation est renforcée par la possibilité de créer des scénarios contextuels : activer le chauffage à l’approche du domicile, couper les radiateurs automatiquement lors du départ, ou encore déclencher un mode hors-gel en cas d’absence prolongée.

Fonctions de sécurité et gestion multi-utilisateur

Dans une logique de sécurité, le Termo 2 inclut un verrouillage parental, afin d’éviter toute manipulation involontaire. Il permet également une gestion multi-utilisateurs, idéale dans les familles ou les logements loués : chacun peut accéder aux réglages selon les droits accordés par l’administrateur du thermostat.

Par ailleurs, l’historique des températures et des réglages est disponible via l’appli, ce qui offre une meilleure compréhension des habitudes de consommation énergétique.

Un thermostat pensé pour la sobriété énergétique

Le Konyks Termo 2 ne se présente pas comme un simple gadget domotique, mais comme un outil de sobriété énergétique. Grâce au pilotage précis, à l’automatisation et à l’analyse des données, il permet de chauffer au bon moment et à la bonne température, évitant ainsi les gaspillages.

Un choix pragmatique et responsable, en phase avec les enjeux écologiques actuels et les contraintes économiques qui pèsent sur les ménages.

Récapitulatif technique

Nom : Konyks Termo 2

Type : Thermostat connecté Wi-Fi

Compatibilité : Chauffage électrique fil pilote (4 ou 6 ordres)

Connectivité : Wi-Fi 2,4 GHz

Dimensions : 86 x 86 x 14 mm

Commande : Tactile sur façade + application mobile (Konyks iOS/Android)

Contrôle vocal : Alexa, Google Assistant, Siri (raccourcis)

Programmation : Hebdomadaire, plages horaires personnalisables

Scénarios : Personnalisables via application

Sécurité : Verrouillage parental, gestion multi-utilisateurs

Température réglable : de 5 à 35°C

Température de fonctionnement : de -10 à 45°C

Installation : Murale, sans passerelle nécessaire

Usage : Résidences principales, secondaires, logements locatifs

