ROG présente le ROG Zephyrus S17.

Avec son ROG Zephyrus S17, Asus dévoile un nouveau PC portable pour gamer qui vient ainsi gonfler la gamme du constructeur. Particularité de cet ordinateur portable, il est équipé d’un clavier surélevé.

Après la sortie du ROG Zephyrus M16, la division gaming d’Asus revient sur le segment avec cette fois un ordinateur portable de taille. En effet, ce nouveau venu hérite d’un écran 17 pouces qui propose une résolution QHD, 165Hz, G-SYNC et Advanced Optimus ou une résolution 4K, 120Hz et Adaptive-Sync.

Alors passons directement au cœur du sujet avec justement le cœur de la bête. Asus a opté ici pour un processeur Intel® Core™ i9-11900H 11ème génération jusqu’à 90W, ainsi que la carte graphique NVIDIA GeForce RTX™ 3080 jusqu’à140W avec Dynamic Boost.

A noter, qu’Asus annonce l’intégration de sa technologie ROG Intelligent Cooling. Une technologie qui a pour objectif de réduire au maximum l’intérieur du PC portable pour éviter la surchauffe.

Du stockage toujours du stockage.

L’utilisateur du ROG Zephyrus S17pourra compter sur la mémoire embarqué, de la DDR4-3200MHz de 48Go pour plus de rapidité et d’efficacité en multitâche. Mais le plus c’est sa capacité de stockage !

En effet, Asus propose une solution matrice RAID HyperDrive Ultimate qui utilise trois disques SSD NVMe séparés. Bref, non seulement vous aurez de quoi stocker vos données, les protéger en exploitant le RAID mais en plus vous profiter de la vitesse de transfert du NVMe.

Un clavier opto-mécanique relevé pour le ROG Zephyrus S17 !

Asus crée aussi une fonction surprenant avec ce clavier opto-mécanique qui se relève de 5° lorsque vous ouvrez l’ordinateur portable. A noter que selon Asus, cette fonctionnalité est bien plus qu’un simple gadget. Ainsi, non seulement la position du clavier est optimisée pour un confort de frappe lors de longues de partie en ligne mais pas seulement.

En effet, de part cette « ouverture », le clavier permet à l’ordinateur de respirer encore un peu plus et permet une bonne circulation de l’air chaud vers l’extérieur.

Du Wi-Fi 6 pour plus de débit et moins de lag !

Enfin, il fallait s’en douter, ce nouveau venu hérite de la technologie Wi-Fi 6. De quoi éviter les pertes de paquets lors d’une partie en ligne. A noter que le Bluetooth est également présent.

Pour ce qui est de la connectique, Asus a également pensé aux principaux ports. Ainsi, on trouve un lecteur de carte SD, un port USB Type-C avec DisplayPort et un port HDMI dédié.

Prix et disponibilité.

Le ROG Zephyrus S17 sera disponible au cours du troisième trimestre à partir de 2 499€ TTC prix public conseillé.