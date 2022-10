Test : Nuki SmartLock 3.0 Pro l’assurance sécurité de votre porte d’entrée.

Le test de ce jour concerne la nouvelle version de la serrure connectée de chez NUKI. Nous allons tester la version Nuki SmartLock 3.0 Pro de la serrure individuelle accompagnée du Nuki Door Sensor. Nuki nous promet une facilité d’installation et d’utilisation pour un logement intelligent. C’est ce que nous allons voir dans ce test ?

Préambule.

Nuki est un des acteurs dominant de la serrure sécurisé et connectée. aussi bien pour la maison, appartement que le bureau.

Parmi les différents produits NUKI, la serrure connectée en version Nuki SmartLock 3.0 Pro nous promet un logement intelligent, smart, simple et sécure. Si si, c’est écrit sur la boite et tout cela sans clef ou presque.

Présentation – Description.

Chez Nuki, il existe 2 modèles de serrure connectée : la version normale et la version PRO. Les différences sont notables. La version normale intègre est alimentée par piles, la version PRO possède une batterie rechargeable et le wifi intégré. D’autres éléments sont différents mais le plus important est le prix, la version normale est à 149 euros et la version PRO est à 269 sur le site de NUKI.

Caractéristiques techniques du constructeur pour la version PRO:

La serrure

Couleur : Boiter blanc ou noir, Anneau en aluminium argenté

Poids 580g

Dimensions 110*60*60

Alimentation batterie NIMH rechargeable 4.8V DC, 2500 mAh, 12Wh

Autonomie : 6 mois, durée de charge 10h

Communication Bluetooth 5(10 max), WIFI IEEE802.11 b/g/n (2.4GHz)

Température de service : 10-40°C

Smartphone : IOS, Android, Huawei

Serrure : Double cylindre avec fonction d’urgence

Poignées de porte compatibles : Cylindre à profil européen avec fonction d’urgence Cylindre à profil rond suisse avec fonction de priorité Cylindre à profil ovale britannique avec fonction d’urgence Cylindre à bouton

Ouverture automatique avec : Auto Lock Smartphone Smartwatch Clé traditionnelle Télécommande ou Keypad (option)

Fonctions intelligentes : Commande et gestion à distance Autorisation d’accès pour la famille et amis Journal d’activité Alimentation électrique : batterie 2500 mAh)

Intégration Apple Homekit & Siri, Alexa, Google Assistant et autre box domotique ou API (via le Bridge Nuki)

Sécurité : Chiffrement de bout-en-bout avec réponse de vérification

Le capteur de porte

Couleur : Blanc

Bluetooth 5.0

Dimentions : Capteur de porte : 40mm * 21mm*18.7 Aimant : 19mm*19mm*4mm

Poids : 22g

Avertissement en cas de porte ouverte

Verrouillage automatique à la fermeture de la porte

Faible consommation de la batterie : 2 ans d’autonomie

Contenu de la boîte:

Le pack comprend les éléments suivant :

La serrure

La serrure connectée Nuki SmartLock 3.0 Pro et sa batterie

Un câble de recharge

2 platines, une à coller, une à visser,

Une clé Allen

Une présentation rapide avec un QR Code (+ un autre pour Homekit)

Un guide d’installation

Le capteur de porte

Le capteur de porte

L’aimant

La notice