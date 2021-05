Décathlon, le géant des magasins dédiés au sport annonce un partenariat avec Withings, MySommeil, Air et Santé, Helight, Morphée et ouvre le premier espace d’éducation au capital santé au sein du magasin Decathlon Campus de Villeneuve d’Ascq.

Comment faire du sport tout en s’assurant une bonne santé et quels produits et appareils utiliser pour le savoir. C’est sans doute sur cette réflexion que Décathlon et d’autres géants de la santé connectée comme Withings ont décidé de s’associer pour lancer un concept éducatif innovant visant à aider les Français à mieux veiller sur leur capital santé.

La santé connectée, une grande tendance.

Avec l’arrivée du Bluetooth et du Wi-Fi il y a quelques années, de nouveaux segments et produits sont nés. Ainsi, on a vu arriver les bracelets connectés pour les sportifs, mais aussi les solutions pour mieux dormir, des pèse-personne ultras précis qui ne se contentent plus de vous donner uniquement votre poids.

30M² de zone interactive pilotée par Withings.

Ainsi, au sein du magasin Décathlon Campus de Villeneuve d’Ascq, la chaine va installer un espace ou les visiteurs pourront découvrir les nouveaux dispositifs de santé connectée de Withings, mais aussi d’autres partenaires comme MySommeil, Air et Santé, Helight et Morphée.

Un espace où les visiteurs et clients du magasin pourront échanger des conseils avec les conseillers qui seront présents dans cet espace dédié à la santé et au sport connecté. Décathlon assure par ailleurs que le personnel de cet espace sera formé pour diriger le client vers les bons produits connectés en rapport avec ses besoins sportifs, mais aussi avec l’activité sportive qu’ils feront.

Découverte des produits sur place.

En outre, il sera possible de tester directement sur place certains produits connectés comme le Sleep Analyzer de Withings, la montre connectée ScanWatch ou encore le pèse-personne intelligent Body +. De même, Morphée exposera ses deux produits déconnectés et nomades qui améliorent le sommeil des utilisateurs.

Un test en condition réelle qui s’il est positif pourra peut- être s’étendre à d’autres magasins de la marque.