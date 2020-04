Les nouveaux PC portables ROG d’Asus équipé d’une nouvelle pâte thermique.

Bonne nouvelle pour tous les gamers qui envisagent de changer prochainement leur PC portable par un PC portables ROG. Le géant asiatique annonce l’arrivée d’une nouvelle pâte thermique faite à partir de Métal Liquide et homologuée par Thermal Grizzly.

Bien sur, Asus a fait de sa gamme de PC portable ROG, une référence en matière de PC portable. Des PC portables pour gamer. Alors, la marque pour 2020 a décidé d’aller encore plus loin pour équiper ses nouveaux PC portables de cette année.

Nouvelle pâte thermique faite à partir de Métal Liquide ?

Alors, dans le monde du gaming, avoir un ordinateur puissant est sans conteste une nécessité pour arriver à faire du kill. Enfin, surtout pour éviter de se faire tirer comme un lapin et de se faire tuer tout ça à cause d’un peu de latence.

Et qui dit performances, dit forcément gros processeur et grosse carte graphique. Cependant, un PC portable ça ne s’arrête pas à cela. Ainsi, Asus annonce que pour ses nouveaux portables ROG équipés de processeur Intel de 10e génération elle intègrera la nouvelle pâte thermique de Métal Liquide.

Ainsi, aux dires de la marque, le Métal Liquide génère une meilleure marge thermique en refroidissant efficacement le processeur. Bref, le processeur sera plus performant, tout en réduisant le niveau de bruit des ventilateurs.

« Cette nouvelle pâte thermique réduit de 10 à 20° les températures du système pour de meilleures performances et un niveau de bruit minimal. La peinture représente la première étape : un bras mécanisé humidifie sa brosse en silicone en la baignant dans un bac contenant du Métal Liquide, et effectue des mouvements d’avant en arrière sur le processeur. Le bras réalise exactement 17 passages soit le nombre parfait pour une application totale, d’après les tests réalisés en interne. »

Tel est le pitch mis en avant par la marque. Les plus curieux pourront même consulter la vidéo de présentation mise en ligne par Asus hier.

Mais quels PC portables sont concernés ?

Alors, les PC portables qui seront dotés de cette nouvelle pâte thermique sont les modèles ROG Strix et ROG Zephyrus équipés d’un processeur de 10e génération Intel® Core™. Par ailleurs, à noter que l’application de cette pâte thermique permettra notamment pour les plus téméraires d’essayer d’overclocker leur PC portable. En effet, cette pâte est souvent utilisée par les gamers qui possèdent des tours et qui aiment gagner quelques ressources supplémentaires en overclockant leur machine.