Confinement : les applications de communication ont la cote sur les smartphones.

Avec le confinement lié au Coronavirus, les Français sont globalement confinés chez eux. Du coup le Wi-Fi tourne à plein régime sur les smartphones. Voici un aperçu des applications qui ont actuellement la cote chez les Français.

Avec le confinement et afin de combattre la pandémie, le mot d’ordre est #restezchezvous. Alors, les internautes adaptent leur mode de vie. Par ailleurs, afin d’éviter la dépression liée au confinement, on reste en contact et on se planifie des rencontres virtuelles.

Ainsi, en effet, les applications qui ont la cote sur les smartphones sont forcément les applications des réseaux sociaux, mais aussi toutes les applications qui permettent de faire de la vidéo-conférence ou des appels VoIP.

La compagnie allemande Priori Data a donc fait une analyse sur les différentes applications qui sont le plus utilisées et téléchargées ces dernières semaines.

Si les plus connues comme WhatsApp, Skype ont un franc succès, certaines méconnues du grand public sont en train de faire un véritable carton.

ZOOM et HouseParty, le « video Conferencing » a la cote.

Ainsi, Zoom a fait un bond en avant phénoménal. Avec un taux de téléchargement de plus d’un demi-million en l’espace de quelques jours. Il est vrai que l’application est avant tout à la base orientée « entreprise » et « professionnels ». Avec cette application, disponible pour smartphone, mais également pour PC, les éditeurs offrent à de nombreuses entreprises et professionnels de faire des réunions à plusieurs. Cela a par exemple été le cas pour nous pour la présentation du nouveau FitBit Charge 4 que nous avons annoncé il y a quelques jours.

L’autre application, c’est HouseParty ! L’application est similaire à Zoom sur son concept. Houseparty permet d’interconnecter plusieurs personnes ensemble et de les afficher tous ensemble sous forme de grille. Une tendance qui permet par exemple aux gens de faire des apéros virtuels ou des jeux virtuels tous ensembles entre pots.

Enfin autre application qui gagne du terrain, c’est l’application TikTok, qu’o ne vous présente plus !

WhatsApp reste l’application phare en tête dans le TOP 5 des téléchargements sur Android.