Détecteur de Co2 Chacon, pour connaitre la qualité de votre air !

La marque Chacon dévoile son nouveau détecteur de Co2 Chacon. Ce nouvel objet dédié au marché de la domotique a pour fonction de mesurer facilement à tout moment, la qualité de son air intérieur.

Chacon est une marque connue pour un grand nombre de ses produits dédiés à la maison. Tant au niveau électrique qu’en matière de domotique depuis quelques années maintenant. Pour rappel, la marque belge au départ a été rachetée par le groupe Cabasse.

Cette fois, la marque s’intéresse au bien-être de ses clients en proposant un Détecteur de Co2.

Détecteur de Co2 Chacon, pour bien respirer.

Marque leader sur le marché domotique appartenant au groupe français Cabasse Group, Chacon lance un détecteur de dioxyde de carbone doté d’un capteur infrarouge non dispersif (NDIR), l’une des meilleures technologies pour la détection de gaz/dioxyde de carbone et surtout l’un des plus fiables.

Ce détecteur est équipé d’un écran tactile qui permet aux utilisateurs de voir sur l’écran tactile, en temps réel, le taux de Co2 dans la pièce, mais également la température et le taux d’humidité.

Le plus de ce Détecteur de Co2 Chacon est qu’il est relativement compact et totalement sans fil. De la sorte l’utilisateur pourra le déposer dans n’importe quelle pièce pour faire ses mesures. De fait, le boitier est équipé d’une batterie de 2000mAh qui lui offre une autonomie de 12 heures. Pour ce qui est de la charge, elle se fait via un port Micro-USB.

Pour ce qui est des mesures, le détecteur offre une mesure de CO2 de 400 ~ 5000ppm avec une précision de 1ppm. Pour ce qui est de la température ambiante, il va de 0 ~ 65℃. Pour ce qui concerne l’humidité de l’air de 0 ~ 100%RH.

Prix et Disponibilité.

Le Détecteur de Co2 Chacon, est disponible dès maintenant au prix public indicatif de 69,90 €.