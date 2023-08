Quatrième trimestre positif pour Cisco, le géant des réseaux informatiques.

Cisco vient de dévoiler ses chiffres pour le quatrième trimestre 2023. Un trimestre positif qui grimpe de 16 % à 15,2 milliards de dollars.

Dans le domaine des réseaux informatiques, la marque américaine est une véritable institution, une référence pour tous les travailleurs dans l’IT et plus particulièrement dans l’IT Network. La société américaine est en effet une référence dans les réseaux informatiques et avoir des certifications Cisco est souvent une valeur sûre de trouver un emploi dans le domaine.

Par ailleurs, la marque n’a de cesse de développer sa gamme de produits notamment dans le domaine des réseaux sans fil avec ses solutions Wi-Fi Cisco Meraki.

Augmentation significative des chiffres chez Cisco.

Comme la plupart des entreprises, Cisco vient de dévoiler ses chiffres comptables et le moins que l’on puisse dire c’est qu’ils sont bons. Effectivement, la marque annonce que son bénéfice net a grimpé de 41 %, passant de 2,8 milliards de dollars à 4 milliards de dollars au quatrième trimestre 2023.

Des bénéfices qui ont grimpé dans toutes les régions du monde. Ainsi, la région EMEA a enregistré une croissance de 10 % de son chiffre d’affaires en glissement annuel, suivie de la région Asie-Pacifique, du Japon et de la Chine. Mais la hausse la plus forte est aux USA avec une augmentation de 21%.

A relire : MSI Radix AXE6600 WiFi 6E, un routeur de gamer. Avec son Radix AXE6600 WiFi 6E, MSI connu des geeks d’informatique pour ses cartes mère ou ses ordinateurs portables propose un routeur qui vous donnera du lourd pour votre Wi-Fi à la…

Cisco a déclaré que sa division produits avait généré un chiffre d’affaires de 11,7 milliards de dollars, contre 9,7 milliards de dollars au trimestre de juillet 2022. La division Internet du futur a réalisé un chiffre d’affaires de 1,3 milliard de dollars, soit 3 % de plus en termes annuels.

Un peu de prudence malgré tout chez Cisco

En effet, malgré ces chiffres pour le moins positif, la société reste prudente et ne manquera pas de surveiller sa progression pour l’année prochaine. Par ailleurs, l’action de l’entreprise ne cesse de grimper ces 6 derniers mois passant à 52$.