MediaTek Dimensity 9200 : Puissance et Raytracing, la combinaison gagnante pour une expérience visuelle de pointe !

MediaTek vient d’annoncer un nouveau partenariat avec Unity China pour un partage de connaissance et permettre le support de la technologie du Raytracing sur ses nouvelles puces comme les puces MediaTek Dimensity 9200 et MediaTek Dimensity 9200+ pour smartphone.

Avec ce nouveau partenariat, MediaTek ajoute ainsi une nouvelle corde à son arc avec désormais le support de la technologie du raytracing. En outre, les Dimensity 9200 et Dimensity 9200+, sont officiellement devenues la plate-forme native du moteur Unity sur le marché chinois.

Expérience immersive : Découvrez le Raytracing sur les puces MediaTek Dimensity 9200.

Avec cette intégration et ce partenariat, MediaTek s’offre un allié de poids pour permettre le développement de jeux sur smartphone. En effet, avec le support et l’optimisation de ses puces MediaTek Dimensity 9200 et MediaTek Dimensity 9200+ pour le raytracing, la marque espère séduire davantage de développeurs qui pourront dès lors programmer des jeux pour smartphone qui pourront exploiter pleinement la puissance et le calcul des processeurs de la marque.

Optimisation des fonctions de Raytracing.

Basé sur la technologie Vulkan standard Ray Query, MediaTek annonce avoir optimisé les “trois éléments” qui constitue le RayTracing afin que ses processeurs puissent être optimalisés pour la technologie. Unity China a mis la technologie Ray Query basée sur Vulkan et Unity URP à la disposition des développeurs sur les puces mobiles de la série Dimensity 9200.

Pour rappel, certains acteurs du smartphone misent sur le jeu vidéo en ligne depuis un smartphone. On ne vous présente plus les « smartphones gaming » comme les Poco X3 Pro, Black Shark 4 PRO, RedMagic…

Un segment qui s’il venait à se développer pourrait être un marché à prendre pour MediaTek.