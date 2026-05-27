Sony BRAVIA 9 II et BRAVIA 7 II : Sony mise sur la technologie True RGB pour révolutionner l’image à domicile

Sony renouvelle sa gamme de téléviseurs premium avec les nouveaux Sony BRAVIA 9 II et Sony BRAVIA 7 II. Le constructeur japonais introduit pour la première fois sa technologie propriétaire True RGB sur des téléviseurs grand public afin d’améliorer la précision des couleurs, la luminosité et les angles de vision. Avec cette nouvelle génération, Sony cherche à rapprocher encore davantage l’expérience home cinema des standards utilisés dans les studios professionnels.

La marque japonaise poursuit ainsi sa stratégie centrée sur l’expérience cinématographique à domicile. En parallèle des nouveaux écrans, Sony dévoile également le système audio BRAVIA Theatre Trio, pensé pour accompagner les grands formats de la gamme BRAVIA.

Sony poursuit l’évolution de sa gamme BRAVIA premium

Avec les Sony BRAVIA 9 II et BRAVIA 7 II, le constructeur étoffe son catalogue de téléviseurs haut de gamme. Sony continue de miser sur la fidélité d’image et la reproduction des intentions des réalisateurs, un positionnement déjà présent sur ses modèles OLED et Mini LED précédents.

A relire : BRAVIA 9, Le nouveau modèle 65 pouces de Sony dévoilé. Sony a annoncé l’arrivée du BRAVIA 9 en version 65 pouces, disponible dès novembre. Ce nouveau modèle promet d’enrichir l’expérience de divertissement à domicile, combinant une technologie de pointe et une immersion…

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La marque japonaise s’appuie également sur son expertise historique dans les technologies de rétroéclairage LED. Sony rappelle d’ailleurs travailler sur les diodes RGB à commande indépendante depuis le lancement du téléviseur Qualia 005 en 2004.

Une technologie True RGB inédite sur les téléviseurs Sony

Les nouveaux Sony BRAVIA 9 II et BRAVIA 7 II utilisent une technologie baptisée RGB Backlight Master Drive Pro. Celle-ci pilote individuellement des diodes rouges, vertes et bleues afin d’obtenir une reproduction des couleurs plus précise que sur des dalles Mini LED classiques.

Sony explique que cette approche permet d’atteindre la plage chromatique la plus large jamais proposée sur un téléviseur BRAVIA. Les couleurs gagnent ainsi en profondeur, tandis que les transitions apparaissent plus naturelles et plus progressives.

Le constructeur met également en avant une meilleure gestion de la luminosité et une réduction de l’éblouissement, notamment dans les pièces très éclairées.

Des angles de vision élargis pour les grands salons

Sony associe sa technologie True RGB à la fonction X-Wide Angle Pro afin de maintenir la qualité d’image même lorsque l’écran est regardé de côté.

Ce point devient particulièrement important sur les très grandes diagonales proposées par les nouveaux modèles. Le Sony BRAVIA 9 II atteint jusqu’à 115 pouces, tandis que le BRAVIA 7 II sera disponible de 50 à 98 pouces.

Sony vise clairement les utilisateurs souhaitant transformer leur salon en véritable espace home cinema, avec des écrans capables de conserver une image homogène même dans des pièces ouvertes ou lumineuses.

Le BRAVIA 9 II mise sur une luminosité encore plus poussée

Le Sony BRAVIA 9 II représente le nouveau fleuron de la gamme True RGB. Le téléviseur bénéficie d’une version plus avancée de la technologie RGB avec de nouveaux contrôleurs de diodes destinés à améliorer encore la précision du rétroéclairage.

Sony intègre également les technologies RGB Triluminos Max et Luminance Booster Pro afin d’augmenter la richesse des couleurs et la gestion des fortes luminosités. L’objectif est de conserver un rendu fidèle même dans les environnements très éclairés.

Le constructeur ajoute aussi un traitement baptisé Immersive Black Screen Pro, conçu pour limiter les reflets et préserver la profondeur des noirs. Sony indique avoir collaboré avec Sony Pictures Entertainment afin d’optimiser le rendu cinématographique du traitement antireflet.

Une expérience audio enrichie grâce à l’IA

Les deux téléviseurs profitent d’améliorations audio importantes. Sony met en avant des enceintes large bande associées à la technologie Voice Zoom 3, pilotée par intelligence artificielle, afin d’améliorer l’intelligibilité des dialogues.

La fonction 3D Surround Upscaling est également de la partie pour créer un rendu surround plus immersif.

Le Sony BRAVIA 9 II ajoute quant à lui la technologie Acoustic Multi-Audio+ avec des tweeters orientés vers le plafond afin de renforcer les effets verticaux et la spatialisation sonore.

Des fonctionnalités pensées pour le streaming et le home cinema

Sony intègre plusieurs fonctions destinées à améliorer automatiquement l’expérience audiovisuelle. Les nouveaux modèles disposent notamment :

de My Cinema pour optimiser l’image et le son ;

pour optimiser l’image et le son ; de la fonction Ambient Optimization qui adapte automatiquement les réglages à la pièce ;

qui adapte automatiquement les réglages à la pièce ; des modes « Studio Calibrated » compatibles avec Netflix, Prime Video et SONY PICTURES CORE ;

de la prise en charge de Dolby Vision, Dolby Atmos, DTS:X et IMAX Enhanced.

L’objectif est de proposer une image proche des standards de mastering utilisés dans les studios de cinéma.

BRAVIA Theatre Trio : Sony complète son écosystème audio

En parallèle des Sony BRAVIA 9 II et BRAVIA 7 II, le constructeur annonce également le système audio BRAVIA Theatre Trio. Sony présente ce nouvel ensemble comme une solution home cinema conçue spécifiquement pour accompagner les grands téléviseurs de la marque.

Même si peu de détails techniques ont encore été dévoilés, Sony semble vouloir proposer une expérience audiovisuelle complète associant image True RGB et spatialisation sonore avancée.

Ce qu’il faut retenir

Les Sony BRAVIA 9 II et BRAVIA 7 II inaugurent la technologie True RGB sur les téléviseurs BRAVIA.

Sony promet une plage chromatique plus large, une meilleure luminosité et des angles de vision améliorés.

Le BRAVIA 9 II se positionne comme le modèle le plus avancé avec son traitement anti-reflet Immersive Black Screen Pro.

Les deux téléviseurs misent également sur l’IA pour améliorer l’expérience audio et les dialogues.

Sony renforce enfin son écosystème home cinema avec le système BRAVIA Theatre Trio.

Positionnement sur le marché

Avec les Sony BRAVIA 9 II et BRAVIA 7 II, Sony cible clairement le segment premium du marché des téléviseurs. Ces modèles viendront concurrencer les téléviseurs Mini LED et OLED haut de gamme de Samsung, LG ou TCL.

Le constructeur mise principalement sur la fidélité colorimétrique, la luminosité et l’expérience cinéma à domicile. Les très grandes diagonales disponibles montrent également que Sony vise les utilisateurs équipés de salons spacieux ou de pièces dédiées au home cinema.

FAQ : Sony BRAVIA 9 II

Quelle est la principale nouveauté des Sony BRAVIA 9 II et 7 II ?

Les deux téléviseurs utilisent la technologie True RGB avec des diodes rouges, vertes et bleues pilotées indépendamment afin d’améliorer la précision des couleurs et la luminosité.

Quelle taille d’écran propose le Sony BRAVIA 9 II ?

Le Sony BRAVIA 9 II peut atteindre une diagonale de 115 pouces.

Le BRAVIA 7 II existe-t-il en plusieurs tailles ?

Oui. Le BRAVIA 7 II sera disponible de 50 à 98 pouces selon les versions.

Les téléviseurs prennent-ils en charge Dolby Atmos ?

Oui. Les BRAVIA 9 II et BRAVIA 7 II sont compatibles Dolby Atmos, Dolby Vision, DTS:X et IMAX Enhanced.

Quelle technologie audio utilise le BRAVIA 9 II ?

Le modèle haut de gamme intègre la technologie Acoustic Multi-Audio+ avec des tweeters orientés vers le plafond pour renforcer l’immersion sonore.

Récapitulatif technique

Technologie : RGB Backlight Master Drive Pro

Type de rétroéclairage : True RGB

Taille maximale BRAVIA 9 II : 115 pouces

Taille BRAVIA 7 II : 50 à 98 pouces

Technologies image : RGB Triluminos Max, Luminance Booster Pro

Traitement anti-reflet : Immersive Black Screen Pro

Audio : Voice Zoom 3, Acoustic Multi-Audio+

Compatibilités : Dolby Vision, Dolby Atmos, DTS:X, IMAX Enhanced

Optimisation IA : Ambient Optimization

En résumé

Les Sony BRAVIA 9 II et BRAVIA 7 II marquent l’arrivée de la technologie True RGB chez Sony.

Le constructeur promet une meilleure fidélité des couleurs, une luminosité renforcée et une expérience cinéma plus immersive.

Le BRAVIA 9 II se positionne comme le modèle le plus avancé grâce à son traitement anti-reflet et son système audio enrichi.

Sony continue ainsi de renforcer sa stratégie premium sur le marché des téléviseurs haut de gamme.

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