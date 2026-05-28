GIGABYTE BRIX GB-BRU9-386H : un mini PC IA compact pensé pour l’edge computing en entreprise

L’essor de l’IA en périphérie de réseau pousse les fabricants à concevoir des machines plus compactes et plus puissantes. Avec le GIGABYTE BRIX GB-BRU9-386H, la marque taïwanaise dévoile un mini PC orienté edge AI capable d’atteindre jusqu’à 50 TOPS via son NPU intégré. Présenté à l’occasion du COMPUTEX 2026, ce modèle cible les usages professionnels comme la santé, la surveillance intelligente ou encore l’automatisation industrielle.

GIGABYTE poursuit ainsi le développement de sa gamme BRIX avec une approche centrée sur l’IA locale et le traitement temps réel. Le constructeur cherche à répondre aux besoins des entreprises souhaitant déployer des solutions IA sur site, sans dépendre exclusivement du cloud. La gamme BRIX continue ainsi de s’étendre vers des usages de plus en plus spécialisés.

Un mini PC ultra-compact pensé pour l’IA en périphérie

Le GIGABYTE BRIX GB-BRU9-386H conserve le format compact caractéristique de la série BRIX. Le système repose sur un châssis de seulement 0,46 litre avec une épaisseur de 35 mm, facilitant son intégration dans des environnements contraints.

A relire :

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Ce positionnement vise directement les infrastructures edge computing où la place disponible reste limitée. Le mini PC peut être installé derrière un écran, dans une baie technique ou au sein d’un équipement industriel sans nécessiter d’espace important.

L’objectif de GIGABYTE est clair : proposer une plateforme IA locale capable de fonctionner directement au plus près des données afin de réduire la latence et renforcer la confidentialité des traitements.

Intel Core Ultra Series 3 et jusqu’à 50 TOPS de puissance IA

Le cœur du GIGABYTE BRIX GB-BRU9-386H repose sur le processeur Intel Core Ultra 9 386H, gravé avec le procédé Intel 18A. Cette architecture combine CPU, GPU et NPU afin d’accélérer les tâches liées à l’intelligence artificielle.

Selon GIGABYTE, le NPU offre jusqu’à 75 % de performances supplémentaires par rapport à la génération précédente. La plateforme atteint jusqu’à 50 TOPS via le NPU et jusqu’à 40 TOPS côté GPU grâce aux graphismes Intel intégrés.

Cette configuration vise principalement :

l’inférence IA locale ;

le traitement vidéo temps réel ;

la vision industrielle ;

l’analyse d’images médicales ;

les applications robotiques intelligentes.

L’intégration du NPU permet également d’améliorer l’efficacité énergétique sur les charges IA répétitives.

Jusqu’à 128 Go de DDR5 et double stockage NVMe

Pour accompagner les charges de travail intensives, le GIGABYTE BRIX GB-BRU9-386H peut accueillir jusqu’à 128 Go de mémoire DDR5-6400.

Le stockage repose sur deux emplacements M.2 NVMe SSD, permettant :

des transferts rapides ;

une meilleure réactivité système ;

l’exécution simultanée de plusieurs applications IA ;

une extension plus flexible des capacités.

Cette configuration intéressera particulièrement les entreprises manipulant des volumes importants de données en local, notamment dans les domaines industriels ou médicaux.

Un mini PC conçu pour les usages IA professionnels

GIGABYTE positionne clairement son nouveau BRIX sur plusieurs secteurs professionnels.

Santé et imagerie médicale

Le GIGABYTE BRIX GB-BRU9-386H peut être utilisé pour des analyses médicales basées sur l’IA, notamment :

l’analyse d’images de coloscopie ;

l’analyse de frottis médullaires ;

le traitement d’images haute résolution.

Le traitement local des données permet de limiter les transferts sensibles vers le cloud tout en réduisant les temps de réponse.

Surveillance intelligente

Grâce à ses doubles sorties HDMI 2.1 et ses deux ports USB4, le mini PC peut gérer jusqu’à quatre écrans 4K simultanément.

Cette capacité facilite :

la vidéosurveillance multi-écrans ;

la détection d’intrusion ;

l’analyse vidéo temps réel ;

les systèmes de supervision avancés.

Industrie et robotique

Le système vise également les usines intelligentes et les applications robotiques.

Le mini PC peut être intégré dans :

des robots mobiles autonomes (AMR) ;

des bras robotiques ;

des passerelles edge ;

des solutions logistiques automatisées.

La plateforme prend en charge les traitements liés à la vision industrielle et au deep learning directement sur site.

Connectivité moderne avec Wi-Fi 7 et Ethernet 2,5 GbE

Le GIGABYTE BRIX GB-BRU9-386H intègre une connectivité réseau adaptée aux déploiements professionnels modernes.

On retrouve notamment :

un port Ethernet 2,5 GbE ;

le support du Wi-Fi 7 ;

plusieurs ports USB4 ;

des sorties HDMI 2.1.

Cette connectique permet l’intégration de nombreux périphériques tout en assurant des transferts rapides et stables pour les applications critiques.

Dans les environnements connectés, cette configuration facilite également les échanges temps réel entre capteurs, caméras, systèmes IA et serveurs locaux.

Une démonstration orientée smart healthcare au COMPUTEX 2026

Lors du COMPUTEX 2026, GIGABYTE mettra en avant le GIGABYTE BRIX GB-BRU9-386H via un cas d’usage développé avec aetherAI.

La démonstration portera sur des applications médicales reposant sur l’IA locale et le traitement d’images en temps réel. Cette approche illustre la volonté croissante des entreprises de conserver les données sensibles directement sur site tout en bénéficiant des avancées de l’intelligence artificielle.

Le constructeur souhaite ainsi montrer comment les mini PC edge AI peuvent devenir des briques centrales des infrastructures intelligentes de demain.

Ce qu’il faut retenir

Le GIGABYTE BRIX GB-BRU9-386H est un mini PC ultra-compact destiné aux usages edge AI professionnels. Il embarque un processeur Intel Core Ultra 9 386H avec un NPU capable d’atteindre jusqu’à 50 TOPS.

Le système vise principalement les secteurs de la santé, de la surveillance, de l’industrie et du retail. Son format réduit facilite les déploiements dans des environnements contraints.

Avec jusqu’à 128 Go de DDR5, du Wi-Fi 7 et une connectique moderne, GIGABYTE cherche à proposer une plateforme IA locale capable de traiter les données rapidement tout en préservant leur confidentialité.

Positionnement sur le marché

Le GIGABYTE BRIX GB-BRU9-386H se positionne sur le segment des mini PC IA pour entreprises et edge computing.

Il vient concurrencer des solutions compactes proposées par Intel NUC, ASUS NUC ou encore certaines plateformes industrielles d’Advantech et Zotac. Sa différence repose principalement sur son orientation IA locale avec NPU intégré et son format particulièrement compact.

Le produit cible les intégrateurs, les infrastructures médicales, les environnements industriels connectés et les entreprises souhaitant déployer des traitements IA directement sur site.

FAQ : GIGABYTE BRIX GB-BRU9-386H

Quelle est la puissance IA du GIGABYTE BRIX GB-BRU9-386H ?

Le mini PC atteint jusqu’à 50 TOPS via son NPU intégré et jusqu’à 40 TOPS via son GPU Intel intégré.

Quelle mémoire est supportée ?

Le système prend en charge jusqu’à 128 Go de mémoire DDR5-6400.

Quels usages vise ce mini PC IA ?

Le produit cible la santé, la vidéosurveillance, l’industrie, la robotique et le retail intelligent.

Le GIGABYTE BRIX GB-BRU9-386H prend-il en charge plusieurs écrans ?

Oui, il peut gérer jusqu’à quatre écrans 4K grâce aux doubles HDMI 2.1 et aux ports USB4.

Quelle connectivité réseau est disponible ?

Le mini PC intègre du Wi-Fi 7 ainsi qu’un port Ethernet 2,5 GbE.

Récapitulatif technique

Processeur : Intel Core Ultra 9 386H

Architecture : Intel 18A

NPU : jusqu’à 50 TOPS

GPU : jusqu’à 40 TOPS

Mémoire : jusqu’à 128 Go DDR5-6400

Stockage : double M.2 NVMe SSD

Réseau : Wi-Fi 7 et 2,5GbE LAN

Affichage : jusqu’à 4 écrans 4K

Connectique : USB4, HDMI 2.1

Format : châssis 0,46 litre

Usage : edge AI, santé, industrie, surveillance

En résumé

Le GIGABYTE BRIX GB-BRU9-386H mise sur un format compact et une forte accélération IA pour répondre aux besoins croissants du edge computing professionnel. Grâce à son NPU jusqu’à 50 TOPS et son processeur Intel Core Ultra 9 386H, il vise les applications nécessitant un traitement local rapide et sécurisé. GIGABYTE cible principalement les secteurs industriels, médicaux et la surveillance intelligente.

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