CES 2023 : Acer Nitro 2023, la marque enrichit son offre gaming avec de nouveaux PC portables gamer.

Dans la continuité des annonces du CES 2023, Acer continue et enchaine les annonces en matière de sortie de produit avec les Acer Nitro 2023. Cette fois c’est le monde du gaming portable qui est mis à l’honneur chez Acer avec de nouvelles machines dédiées aux gamers nomades.

Acer est un acteur majeur sur le marché de l’ordinateur portable. De fait, la marque a su séduire un grand nombre d’utilisateurs il y a un peu plus d’une décennie avec ses ordinateurs portables à un prix intéressant. Une stratégie qui a propulsé la marque au sommet des ventes de PC portable.

Mais en plus du PC portable de bureau, la marque propose également une gamme plus musclée dédiée cette fois au marché du gaming.

Acer Nitro 2023, des configurations bien lourdes.

La marque renouvelle donc sa gamme pour proposer de nouvelles machines bien musclées qui intègrent désormais les dernières générations de composants en tout genre. Ainsi, Acer annonce la présence des derniers processeurs Intel® Core™ de 13e génération et les GPU NVIDIA® GeForce RTX™ série 4000 pour ordinateurs portables.

Les nouveaux Acer Nitro 2023 sont proposés en deux variantes intégrant un écran de résolution WUXGA/WQXGA de 16 pouces ou FHD/QHD de 17,3 pouces. Pour ce qui est de la mémoire et du stockage, Acer nous annonce jusqu’à 2 To de stockage et jusqu’à 32 Go de mémoire DDR5 4800 (mhz). À noter qu’il sera possible au client de « choisir sa configuration » en matière de processeur et de mémoire.

Du refroidissement pour plus de performances.

Comme pour toute machine dédiée au gaming, Acer a pris soin de faire ne sorte de bien refroidir ses nouveaux Acer Nitro 2023. Pour ce faire, l’utilisateur pourra compter sur deux ventilateurs au cœur du PC portable. Le châssis quant à lui est équipé de quatre sorties d’air situées de chaque côté et à l’arrière, avec en outre, une prise d’air supérieure. Le tout est assisté par une graisse thermique en métal liquide pour faciliter le refroidissement pendant les sessions intenses de jeu.

Coté connectique et connectivité on trouve une caméra HD, deux microphones et deux haut-parleurs avec DTS:X® Ultra audio, un port HDMI 2.1, un lecteur de cartes microSD, deux ports Thunderbolt™ 4 prenant en charge Power Delivery, et trois ports USB 3.2 Gen 2, dont un qui permet la recharge hors ligne.

Le Bluetooth et le Wi-Fi sont également bien présents. A cet effet, Acer annonce la présence de Killer DoubleShot Pro, et Killer Wi-Fi 6 1650i activé pour fournir plus de bande passante.

Prix et Disponibilité.

L’Acer Nitro 16 (AN16-51) sera disponible à partir du 2e trimestre, à partir de 1499,00€, prix conseillé ttc.

L’Acer Nitro 17 (AN17-51) sera disponible à partir de la fin du 2e trimestre, à partir de 1599,00 €, prix conseillé ttc.