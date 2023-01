Le Smart Monitor M8 (M80C) dévoilé par Samsung.

Avec l’arrivée du CES 2023, Samsung renouvelle son Smart Monitor M8 (M80C) présenté il y a un an. Un moniteur qui à lui seul suffit pour faire tout ce que vous avez à faire et qui se veut « connecté ».

Avec cette nouvelle version de son ordinateur tout-en-un, Samsung renouvelle l’expérience de l’ordinateur de bureau qui tient dans l’écran à l’image des iMac d’Apple. Pour rappel, le Smart Monitor M8 de Samsung avait vu le jour en début d’année 2022. Cette fois , le constructeur coréen revient sur le devant de la scène et propose une nouvelle update de son tout-en-un à l’occasion du CES de Las Vegas.

Smart Monitor M8 (M80C), quoi de neuf pour 2023.

Le nouvel écran ordinateur proposé par Samsung est désormais disponible en deux tailles d’écran. Soit une version avec une dalle de 27 pouces soit avec une version 32 pouces. Les deux écrans ont une résolution 4K. Côté design, les deux modèles sont disponibles en divers coloris à savoir Daylight Blue, Spring Green, Sunset Pink et Warm White.

Ce nouveau modèle propose une particularité intéressante. Il est possible de basculer l’écran en mode paysage ou portrait (rotation de 90°). Une fonction qui conviendra davantage à ceux qui lisent beaucoup de documents.

A relire : SmartThings de Samsung passe sous Matter. SmartThings la solution IoT du géant coréen Samsung passe elle aussi désormais en mode compatible avec la norme Matter. Une interopérabilité qui ouvre de nouvelles fonctionnalités.

Mai qui dit Smart Monitor M8 (M80C) dit forcément connectivité au top. Ainsi au travers du Bluetooth et du Wi-Fi, cette nouvelle édition sera également compatible à des centaines d’appareils via le Hub SmartThings, notamment des éclairages, des caméras, des sonnettes, des serrures, des thermostats et bien plus encore. Samsung prévoit d’élargir la sélection et la convivialité des appareils en prenant en charge la Fonctionnalité Matter et les normes de la Home Connectivity Alliance.

En outre, la marque précise que :

« De nombreuses applis du Smart Monitor prennent désormais en charge le contrôle de la souris, notamment SmartThings et le Smart Hub. Grâce au Smart Hub, vous avez un accès instantané à Prime Video, Netflix, YouTube et d’autres services de streaming. La nouvelle fonction My Contents fournit des informations utiles en un coup d’œil. Lorsque le moniteur est en veille et qu’il détecte votre smartphone via Bluetooth Low Energy, My Contents affiche immédiatement à l’écran vos photos personnelles, votre calendrier et bien d’autres choses encore. Lorsque votre smartphone est hors de portée, le moniteur se remet en veille. »

Enfin, on notera la présence d’une caméra intégrée au Smart Monitor M8 et qui a pour nom « SlimFit ». Cette caméra offre par ailleurs une résolution 2K et fonctionne avec des applis de vidéoconférence telles que Google Meet.

Prix et Disponibilité.

Aucun prix n’a été annoncé jusqu’à présent, mais on sait que la version précédente (actuelle) est commercialisée sur le site de Samsung 800€. On peut donc supposer que cette nouvelle génération devrait se situer dans la même fourchette de prix.