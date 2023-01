Nouvelle gamme Acer Aspire dévoilée pour le CES 2023.

Avec ces nouveaux Acer Aspire, la marque Acer annonce des nouveaux produits à l’occasion du CES 2023 à Las Vegas. Avec des nouveaux ordinateurs portables et PC tout-en-un.

Acer profite donc de sa présence et de l’ouverture du salon de Las Vegas le CES 2023 pour présenter ses nouveaux ordinateurs portables. Une nouvelle gamme qui embarque les dernières technologies.

Acer Aspire 5, nouvelle génération.

Alors, forcément, dans la gamme on retrouve le nouveau Acer Aspire 5. Ce nouveau modèle embarque un processeur Intel Core de 13ème génération et est accompagné à des GPU allant jusqu’au NVIDIA GeForce RTX 2050. Avec notamment la présence de la technologie IA avancée pour le ray tracing.

Pour ce qui est de la mémoire, Acer propose des configurations comprenant une mémoire DDR4 allant jusqu’à 32 Go et un SSD M.2 jusqu’à 1 To. Le châssis de ces nouveaux Acer Aspire 5 est en aluminium.

Acer Aspire 5, 14 pouces et 15 pouces et même un 17 pouces.

Acer annonce deux modèles de tailles différentes. Le premier est équipé d’un écran muni d’une dalle de 15 pouces avec un écran QHD au format 16:9. Le second est équipé d’une dalle 14 pouces qui comprend une définition FHD IPS et un format 16:10 aux bords fins. Par ailleurs, l’Acer Aspire 5 embarque une webcam FHD 1080p et ses microphones utilisent la technologie Acer TNR (Temporal Noise Reduction) et Acer PurifiedVoice™.

Pour ce qui est de la connectivité et des autres fonctions des modèles la gamme, Acer nous informe de la présence du système de refroidissement TwinAir et à un clavier avec entrée d’air pour

améliorer la capacité thermique et expulser davantage la chaleur. La connectivité présente fera plaisir aux plus exigeants avec du Wi-fi 6E et du Bluetooth 5.3.

Pour ce qui est de la connectique, Acer a équipé ses modèles de port USB Type-C avec Thunderbolt™ 4 et de l’HDMI 2.1.

Prix et Disponibilité.

Présenté au salon de Las Vegas, l’Aspire 5 17 pouces (A517-58M) sera disponible à partir du deuxième trimestre. Les prix des différents modèles ne sont pas encore connus.