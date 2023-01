Mediatek Dimensity 9200, la solution Wi-Fi 7 prévue pour 2023.

Avec son tout nouveau Mediatek Dimensity 9200, le concurrent de Qualcomm confirme sa volonté d’équiper les smartphones du monde entier en Wi-Fi 7. Et qui plus est pour cette année 2023.

MediaTek fait partie des leaders du marché en matière de solution de puce pour smartphone. Et si jusqu’à présent les experts du secteur avaient tendance à dire que Qualcomm innovait et MediaTek suivait. Il semblerait que la marque ait désormais un plus gros appétit. En effet, la marque vient de nous confirmer la sortie de sa plateforme Mediatek Dimensity 9200 pour cette année. Une plateforme qui embarque en outre du Wi-Fi 7.

A relire : Bon second trimestre 2022 pour Qualcomm, MediaTek, Apple, Samsung LSI et Unisoc. Le marché mondial des processeurs pour smartphones a augmenté de 35 % pour atteindre 8,9 milliards de dollars au premier trimestre 2022. Une bonne chose pour les fabricants de processeurs alors que…

Mediatek Dimensity 9200, du Wi-Fi 7, mais pas seulement.

En effet, si Qualcomm annonce l’arrivée en 2023 de sa plateforme Snapdragon 8 Gen 2, MediaTek a été le premier à annoncer une solution intégrant du Wi-Fi 7. Cette solution c’est sa future plateforme Mediatek Dimensity 9200, une plateforme qui propose une solution 8 cœurs CPU Cortex-X3/A715 intégrant du stockage UFS4.0+MCQ et de la mémoire LPDDR5X 8533 Mbps. Elle sera en outre associée à un GPU Immortalis-G715. Le tout fabriqué en 4nm et intégrant pas moins de 17 milliards de transistors.

De la connectivité au sommet de ce qui se fait !

De fait, pour ce qui est de la connectivité proposée par cette nouvelle plateforme, MediaTek annonce le support de la 5G et une compatibilité mmWave. Le plateforme supportera en outre les solutions doubles SIM. Le Bluetooth en version 5.3 est également supporté par la plateforme avec une compatibilité Bluetooth LE Auracast et enfin le support du Wi-Fi et plus particulièrement de la norme Wi-Fi 7 qui doit encore être ratifiée par la IEEE et qui proposera une connexion sans fil qui permettra d’atteindre un taux de transfert de 6.5 Gbps.

Prix et Disponibilité.

Selon nos contacts chez Mediatek France, la puce devrait venir intégrer les smartphones des constructeurs dès le troisième ou quatrième trimestre de cette année 2023. Nos sources ne nous ont cependant pas donné plus d’informations concernant les différentes marques partenaires qui devraient intégrer la plateforme Mediatek Dimensity 9200 sur ses modèles.