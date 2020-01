CES 2020 : 3 nouveaux systèmes WiFi 6 Mesh  chez TP-Link avec Deco X90, X60 et X20.

TP-Link, spécialiste des produits réseaux grand public annonce la sortie d’un nouveau système Wi-Fi pour la maison intégrant une solution WiFi 6 Mesh qui propose plusieurs appareils. Cette nouvelle gamme se compose des TP-Link Deco X90, X60 et X20.

Dans le monde des produits réseaux grand public pour couvrir la maison en Wi-Fi, vous avez diront nous, 3 catégories de produits : les routeurs, les répéteurs et les appareils MESH.

Ces derniers offrent la possibilité de s’associer entre eux pour ne créer qu’un seul réseau Wi-Fi et couvrir une plus grande superficie de la maison en Wi-Fi.

TP-Link Deco X90, X60 et X20, la relève arrive !

Eh oui, la gamme Deco chez TP-Link n’est en soi pas du neuf. En effet, nous avions eu l’occasion de tester il y a quelques mois, la solution Deco M9 Plus. Une gamme d’appareils qui propose de bons débits, mais qui n’intègre pas la norme WiFi 6.

Cette fois, avec TP-Link Deco X90, X60 et X20, la couverture WiFi 6 est faite par TP-Link. Effectivement, ces boitiers inclus tout ce qu’il y a de plus récent en matière de Wi-Fi. Tout d’abord avec du Wi-Fi 6 Mesh ainsi que la prise en charge du MU-MIMO, OFDMA et 1024-QAM.

Ce choix a pour objectif de permettre aux différents boitiers de pouvoir supporter plus d’appareils Wi-Fi connectés sans pour autant saturer et perdre pied. Ainsi, ces nouveaux Deco ont été développés pour connecter jusqu’à 150 appareils.

Pour les bandes passantes annoncées, TP-Link annonce notamment jusqu’à 3 Gbps (2400 Mbps sur 5 GHz et 575 Mbps sur 2,4 GHz). Ces nouveaux boitiers sont également équipés de la technologie Beamforming. Technologie qui on vous le rappelle détecte l’emplacement de vos appareils connectés et concentre la force du signal vers eux.

Enfin, derniers détails, mais non des moindres, le support du WPA3. Et de la solution TP-Link HomeCare (antivirus, contrôle parental et QoS).

Les Deco X60 (WiFi bi-bande AX3000) et Deco X20 (WiFi bi-bande AX1800) seront disponibles fin du 1er trimestre 2020. Tandis que le Deco X90 (WiFi bi-bande AX6600) sera commercialisé d’ici juin prochain.