La Freebox V8, une box bon marché pour attirer des clients.

Quand Freebox annonce une nouveauté, c’est toujours le bouleversement sur la sphère tech française. Alors quand il s’agit d’une nouvelle Freebox baptisée Freebox V8 !

Thomas Reynaud, le directeur général d’Iliad, la maison-mère de Free, n’a pas manqué de créer le buzz avec une annonce importante et non des moindres. En effet, il a annoncé à nos confrères des Echos que Free allait proposer d’ici peu une nouvelle FreeBox.

La Freebox V8, une version pour les pauvres ou les plus radins ?

Mais que se passe-t-il chez Free. L’opérateur Internet serait-il en passe d’adopter la même politique que les fabricants de smartphones ? À savoir un nouveau produit tous les ans ?

Effectivement, cela fait à peine un an que l’opérateur a sorti son arme de guerre, la Freebox Delta. Il faut dire que cette dernière est ce que l’on pourrait appeler le top du top de la BOX. En quelque sorte le Galaxy S10 de la BOX.

La Box propose en effet des fonctions et des caractéristiques époustouflantes. Cependant, il semblerait que son prix en ait refroidi plus d’un. Et certains bruits de couloir disent même que commercialement ce n’était pas une réussite.

Alors, cette nouvelle Freebox V8 devrait être commercialisée avec un prix nettement inférieur. On pense même qu’elle serait davantage dans la gamme de la Mini 4K. Selon certaines spéculations, si l’opérateur veut conquérir à nouveau le grand public, un prix aux alentours des 30€ serait une bonne idée.

Il faudra donc de voir fuiter les informations de la box pour en savoir davantage. On pense que le processeur de cette nouvelle Freebox V8 pourrait donc revu à la baisse. Pour ce qui est de la puce Wi-Fi, cela reste encore le grand suspense.

Espérons toutefois que Free gardera en tête que nous sommes de plus en plus connectés en Wi-Fi à la maison et que les abonnés auront besoin d’une bonne bande passante « interne » pour profiter de contenu vidéo.

Sinon, une fois de plus il nous faudra passer par des routeurs ou des solutions MESH plus performantes comme ceux que nous avons testés.