CES 2020 : Sony étoffe sa gamme de téléviseurs LED 8K Full Array 75 pouces.

Sony qui est présent à Las Vegas au CES 2020 dévoile de nouveaux écrans de salon avec des versions LED 8K Full Array 75 pouces et OLED 4K 48 pouces. Au programme ? les série ZH8, les séries A8 & A9 et les séries XH95 et XH90.

Il fut une époque, qui n’est pas si lointaine, ou avoir un écran de salon d’une diagonale de 70 ou 80 cm était chose normale. Désormais, la norme se situe davantage vers du 150cm. Soit presque le double.

C’est donc en toute logique que Sony apporte de nouveaux écrans sur le salon de Las Vegas. Des écrans 4K, mais aussi 8K (même si actuellement très peu de contenu est disponible).

Voici donc en vrac les nouvelles fonctionnalités et performances qui viendront équiper toutes ses nouvelles gammes.

Caractéristiques clés des nouvelles gammes Sony TV :

La série 8K ZH8 et son nouveau Frame Tweeter.

Design ultraplat, qualité d’image améliorée, fonction Sound-from-Picture Reality combiné à la technologie Frame Tweeter de Sony. Particularité de fonction ? Elle fait vibrer le cadre du téléviseur pour émettre du son. Et cela, pour donner l’impression que la bande audio provient directement du centre de l’écran.

X-Motion Clarity pour les écrans OLED :

Elle permet d’affiner l’action affichée à l’écran en temps réel avec un taux de rafraîchissement pour la rendre plus lumineuse, plus claire et plus fluide.

La fonction X-Wide Angle :

La technologie X-Wide Angle produit des couleurs vives et réalistes sous tous les angles avec plus de couleurs et de luminosité que les téléviseurs LED conventionnels.

La technologie de rétro éclairage Full-Array LED:

La technologie Sony de gestion et d’amélioration locale du rétroéclairage modifie dynamiquement les niveaux de luminosité dans certaines zones de l’écran en fonction du contenu et renforce ainsi considérablement le contraste et la luminosité.

Cette fonction premium est désormais disponible sur le téléviseur LED 4K Full Array XH90 de milieu de gamme.

Télécommande rétroéclairée : La télécommande en aluminium des modèles ZH8 et XH95 est rétroéclairée. Par ailleurs, elle est munie de capteurs de mouvement et de luminosité. Cette nouvelle télécommande s’allume dès que vous la touchez dans le noir pour vous proposer la meilleure expérience vidéo dans toutes les conditions.

Android TV s’installe confortablement sur les téléviseurs de cette nouvelle gamme. De quoi permettre à l’utilisateur d’accéder depuis son salon à internet ou à des services en ligne de contenu vidéo, de surfer…

De plus, les nouveaux écrans possèdent une gestion à commande vocale de Sony qui s’appuie sur Google Assistant. Parler à votre TV et demandez-lui de rechercher et regarder facilement ses films préférés, consulter les résultats sportifs ou les bulletins météo.