Test : Deco X60 AX3000, le Mesh revu par TP-Link.

TP-Link Deco X60 AX3000, LA solution pour avoir le WIFI partout chez vous ? C’est en tout cas ce que nous laisse penser le constructeur avec sa nouvelle solution Mesh Wi-Fi. Une solution qui combine trois éléments tous compatible avec du Wi-Fi 6. Alors, c’est que nous avons testé lors de notre test.

Préambule.

Faut-il encore vous présenter TP-Link ? Pour les habitués du site, non bien sûr. Et pour cause, la marque fait partie des leaders sur le marché des produits Wi-Fi grand public. La marque propose une vaste gamme de produits allant du routeur Wi-Fi au répéteur Wi-Fi.

Bref, après avoir testé il y a un peu plus d’un an maintenant le kit Déco P7, TP Link nous offre l’opportunité de tester le nouveau système de réseau maillé Deco X60 AX3000. Ce nouveau kit reprend le concept du multi « bornes » qui se connecteront entre elle pour créer un réseau maillé Wi-Fi.

Présentation – Description.

Le TP-Link Deco X60 AX3000 est un système de réseau maillé comme le Déco P7 à la différence que ce dernier embarque la technologie WIFI 6. Qu’est-ce que cela apporte de plus ? La connexion est-elle meilleure ? Plus stable ?

L’arrivée de la technologie WIFI 6 est sensée améliorer le confort d’utilisation, la performance et surtout une stabilité plus importante. Un des premier éléments que nous lisons en navigant sur le site de TP LINK concernant ce produit est : « connectez plus, couvrez plus ». Ce système nous permet des connexions 3000 Mbps avec des caractéristiques suivantes haut de gamme.

Caractéristiques techniques du constructeur:

WIFI 6 : EEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11ax/n/b/g 2.4 GHz

AX3000 : 5 GHz: 2402 Mbps (802.11ax) 4 GHz: 574 Mbps (802.11ax)

Portée : 4 antennes internes

Mode de fonctionnement : dual band

Fonctionnement : Router Point d’accès

Dimensions : diamètre 110 mm x hauteur 114 mm

Processeur : 1 GHz Quad-Core CPU

Ports Ethernet : 2

Puissance 12V 2A

Wifi sécurité : WPA – WPA2 – WPA3

Sécurité réseau : Antivirus – Firewall – Contrôle d’accès

Réseau invité : 5 GHz et 2.4 GHz

Protocoles : IPV4 et IPV6

Contrôle parental

Types WAN : Dynamique IP – IP Statique – PPPoE – PPTP – LeTP

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

3 Deco X60 AX3000.

1 câble Ethernet RJ45.

3 adaptateurs secteur.

Guide d’installation rapide.

Pour notre test, nous avons la version 3 bornes qui permet de couvrir jusqu’à 650 m2. Cela tombe bien, les murs sont biens épais chez nous et nous avions un peu de difficultés avec les P7 pourtant déjà très performants.